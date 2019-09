A vrut să filmeze fulgerele, dar a descoperit un obiect misterios. NASA a cerut imaginile

Un om de știință a surprins mai multe imagini cu un obiect care seamănă cu o farfurie zburătoare, în timpul unei furtuni electrice, informează The Sun.

Potrivit lui Alejandro Molla, discul s-ar fi mișcat printre nori.

În urma postării filmulețului, agențiile spațiale au cerut imaginile pentru mai multe cercetări.

Potrivit NASA, imagini asemănătoare au mai fost suprinse în Wisconsin, Statele Unite în luna iulie.

'Silver flying saucer' filmed zooming through deadly storm in Alicante is 'investigated by #Nasa' https://t.co/F1aTyKLTby