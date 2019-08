A renunţat la rolurile din filmele pentru adulţi după ce a fost ameninţată cu moartea. GALERIE FOTO

Este una dintre cele mai cunoscute actriţe de filme pentru adulţi şi a câştigat milioane de euro din producţiile în care a apărut, iar

după ce s-a retras, a acceptat să îşi povestească viaţa şi traumele suferite din copilărie şi până în prezent.

Mia Khalifa, 26 de ani, este cunoscută în întreaga lume pentru rolurile din filmele interzise minorilor. A lucrat ani de zile în industria pornografica şi a câştigat o avere din asta. Acum, însă, spune că a făcut totul pentru a scăpa de sentimentul de nesiguranţă în calităţile ei de femeie.

Mia a decis să se retragă după ce a primit numeroase ameninţări cu moartea. Acestea au venit imediat după ce femeia a acceptat să filmeze un moment de sex purtat hijab-ul (voalul pe care femeile musulmane îl poartă pe cap și care lasă fața vizibilă).

"De mică am avut mari probleme cu greutatea, pe scurt eram grasă. Mi se părea că nimeni nu mă remarcă, nu aveam deloc încredere în mine, în felul în care arătam. În primul an de liceu însă lucrurile au început să se schimbe. Am slăbit, dar atunci a apărut o altă problemă: sânii. Am reuşit să îmi strâng suficienţi bani încât să îmi fac un implant mamar. Atunci am început să fiu vizibilă în rândul bărbaţilor. Primeam tot mai des complimente. De obicei, bărbații mă evitau, nu îi atrăgeam deloc", a povestit Mia într-un interviu pentru BBC.

În timpul unei vacanţe în Miami, un bărbat i-a propus să facă un pictorial nud, complimentându-i corpul şi frumuseţea. Aşa a început cariera ei în cinematografia pornografică.

"Iniţial, nu am fost foarte conştientă în ce mă bag şi cred că am ajuns să joc în astfel de filme pentru că îmi era ruşine să spun NU. Credeam că doar o să mimăm scenele de sex, nu a fost însă aşa. Nu vreau să fiu văzută ca o victimă. Eu singură am făcut aceste alegeri, deşi au fost îngrozitoare. Familia mea a suferit foarte mult, nici acum nu cred că m-au iertat cu adevărat. Sunt unele greşeli pe care le duci cu tine toată viaţa", a mai spus Mia.

Când i s-a cerut să filmeze o scenă de sex purtând hijab-ul, Mia susţine că a refuzat, spunându-le producătorilor că i se pare o insultă la adresa femeilor musulmane, dacă a aceştia au început să râdă şi i-au cerut să poarte valul.

"Nu am crezut niciodată că o devin faimoasă. Când am acceptat, m-am gândit că nu mă va recunoaşte nimeni. Am sperat că o să fie micul meu secret murdar. Nu a fost aşa", povesteşte Mia.

Mia Khalifa este numărul doi atunci când vine vorba despre topul actriţelor din filmele pentru adulţi, pe primul loc fiind Stormy Daniels, potrivit Vice.