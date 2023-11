A murit Shane MacGowan. Solistul trupei punk The Pogues a murit la vârsta de 65 de ani

„Shane (...) a plecat dintre noi pentru a fi alături de Isus şi de Fecioara Maria”, a scris soţia lui, Victoria Mary Clarke, într-un mesaj distribuit pe Instagram.

Shane MacGowan, care fusese spitalizat de mai multe ori începând din luna iulie, s-a născut în Anglia în 1957 din părinţi irlandezi. El fusese diagnosticat anul trecut cu encefalită şi a fost tratat la spitalul Spitalul St. Vincent din Dublin, de unde a fost externat săptămâna trecută.

Artistul a fost spitalizat şi în 2016 după o fractură de bazin, care l-a imobilizat într-un scaun cu rotile. Soţia lui a dezvăluit atunci că emblematicul rocker, rămas fără dinţi, învinsese în sfârşit dependenţa, după o carieră întreagă marcată de alcoolism.

Shane MacGowan a înfiinţat în 1982 grupul The Pogues. A cântat în baruri o serie de balade irlandeze, acompaniat de muzicieni care combinau ritmurile irlandeze cu energia muzicii punk.

Îmbinând cu succes legendele celtice şi starea de ebrietate, trupa The Pogue a devenit în anii 1980 vocea politică a tinerilor imigranţi irlandezi stabiliţi la Londra, care aveau opinii anti-Thatcher şi anti-cenzură.

Cel mai mare succes comercial al trupei The Pogues este „Fairytale of New York”, un duet din 1987 între Shane MacGowan şi Kirsty MacColl, devenit un single clasic, care generează vânzări importante de Crăciun atât în Irlanda, cât şi în Regatul Unit.

Postul BBC a încercat la un moment dat să elimine versurile conţinând insulte schimbate de doi foşti iubiţi în acest cântec („You scumbag, you maggot, you cheap lousy faggot” / „You're an old slut on junk”), însă a fost nevoit să renunţe la acea iniţiativă în urma protestelor generale ale societăţii britanice.

Shane MacGowan era renumit pentru cântecele sale care relatau viaţa irlandezilor şi a diasporei irlandeze.

„Shane va rămâne în amintirile noastre ca unul dintre cei mai mari textieri ai muzicii”, i-a adus un omagiu preşedintele irlandez, Michael D. Higgins, într-un comunicat. „Cântecele sale erau poeme scrise perfect”, a adăugat el.

Trupa The Pogues a lansat şapte albume de studio şi s-a destrămat în 2014.

Dată publicare: 30-11-2023 23:06