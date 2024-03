”A murit Putin, dar nu acela”. Doliu în familia președintelui rus

Evgheni Putin, vărul președintelui rus Vladimir Putin, a murit, a transmis marți presa rusă. Evgheni Putin a împlinit 91 de ani la sfârșitul lunii februarie. Părinții lui Evgheni Mihailovici și Vladimir Putin au fost frați, scrie publicația rusă Lenta, potrivită căreia ruda președintelui rus a fost înmormântată pe 10 martie.

Evgheni Putin a fost de profesie medic urolog și a lucrat mult timp în Ivanov7o, înainte de a se muta la fiul său, în Suzdal.

Vladimir Putin a spus despre vărul său că a fost crescut exemplar de părinți și s-a declarat impresionat de comportamentul tatălui lui, respectiv unchiului său, Vladimir Spiridonovici, pe care nu l-a văzut niciodată beat și nu l-a auzit vreodată înjurând.

Moartea lui Evgheni Putin a fost prezentată și de publicația Nexta, cu titlul ”A murit Putin, dar nu acela”.

