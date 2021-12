A murit actrița Bridget Hanley, vedeta serialului „Here Come The Brides”

Getty

Lumea filmului este în doliu. Actrița Bridget Hanley, vedeta serialului „Here Come The Brides”, a murit la vârsta de 80 de ani, informează deadline.com.

Actrița, care suferea de Alzheimer, a încetat din viață miercuri, 15 decembrie.

În cariera sa, aceasta a jucat în comedii, drame, și filme western.

Bridget Hanley s-a născut în Minneapolis, Minnesota, la 3 februarie 1941.

Vedeta a fost căsătorită cu E. W. Swackhamer, producător și regizor la Here Come the Brides. Cei doi au format un cuplu până în 1994, când bărbat a murit.

Bridget Hanley și E. W. Swackhamer au avut împreună două fiice, Bronwyn și Megan. Niciuna dintre ele nu mai trăiește.