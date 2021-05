A murit actorul Samuel E Wright, vocea crabului din filmul de animație "Mica Sirenă"

Actorul a încetat din viață la reședința sa din Walden, New York, după trei ani de luptă cu cancerul de prostată.

Samuel E Wright a interpretat cântecul "Under the sea" în Mica Sirenă, film de animație lansat în 1989. În 1990,piesa a fost recompensată cu premiul Oscar, la categoria "Cel mai bun cântec original".

Apoi, actorul a interpretat personajul Mufasa în producția originală "Regele Leu" de pe Broadway.

Disney a afișat imaginea lui la teatrul unde s-a jucat muzicalul.

“Look at the stars. The great kings of the past look down on us from those stars.” Rest In Peace, Samuel E. Wright | 1946 – 2021

