A murit actorul Ray Stevenson din „Thor”. Fișă biografică

Ray (prenume complet George Raymond) Stevenson s-a născut la 25 mai 1964, în Lisburn, Irlanda de Nord. În 1972, când avea opt ani, s-a mutat împreună cu familia la Lemington, Newcastle upon Tyne, Anglia. Fiind pasionat de actorie, s-a înscris la Bristol Old Vic Theatre School, absolvind cu diplomă de licenţă, notează site-ul https://www.thefamouspeople.com/.

A devenit cunoscut cu rolul unui jurnalist în filmul „A Woman's Guide to Adultery”, în 1993. Un an mai târziu, a apărut în miniseria de televiziune „The Dwelling Place”. A lucrat cu Jane Horrocks şi Gwen Taylor la debutul său în lungmetraj, „Some Kind of Life” (1995). În 1996, a jucat rolul lui Larry Birch în miniseria TV „The Tide of Life”, iar în perioada 1995-1996 a jucat rolul lui Steve Dickson în serialul „Band of Gold”.

A apărut alături de Helena Bonham Carter şi Kenneth Branagh în drama lui Paul Greengrass din 1998 - „The Theory of Flight”, precum şi în seria poliţistă „City Central”. Stevenson s-a alăturat distribuţiei din „At Home with the Braithwaites”, în rolul Graham Braithwaite. În 2004, a jucat rolul lui Dagonet, bufonul Regelui Arthur din filmul istoric de aventură „Regele Arthur”, menţionează site-ul amintit.

A lucrat împreună cu Denzel Washington, Gary Oldman şi Mila Kunis în filmul de acţiune „The Book of Eli” (2010). Apoi a apărut în comedia „The Other Guys”. În 2011, s-a alăturat distribuţiei pentru în filmul cu supereroi „Thor” şi a reluat rolul şi în peliculele „Thor: The Dark World” (2013) şi „Thor: Ragnarok” (2017).

În 2011, a jucat rolul mafiotului Danny Greene în filmul „Kill the Irishman”, dar şi rolul lui Porthos în adaptarea cinematografică a lui Paul W. S. Anderson după „The Three Musketeers” după romanul lui Alexandre Dumas.

A fost distribuit ca Firefly în filmul de acţiune „G.I. Joe: Retaliation” (2013). Stevenson a interpretat şi rolul lui Marcus Eaton în seria „Divergent”. În 2012, el a interpretat rolul lui Isaak Sirko în seria „Dexter”. În 2016, s-a alăturat distribuţiei din serialul istoric „Black Sails”, în rolul lui Edward Teach/Blackbeard, apoi a jucat rolul bătrânului agent federal Jake Elliot în serialul poliţist „Reef Break”.

Pe scenă, a interpretat rolul lui Iisus Hristos în „York Mystery Plays” (2000), iar un an mai târziu a apărut la Teatrul Albery din Londra jucându-l pe Roger în producţia „Mouth to Mouth” a lui Kevin Elyot. Cea mai cunoscută interpretare a sa este cea de Cardinal în „Ducesa de Malfi” de John Webster, la Royal National Theatre, în 2003, notează site-ul https://www.thefamouspeople.com/.

De asemenea, Ray Stevenson a fost distribuit în rolul lui Titus Pullo, un soldat roman, în serialul „Roma” de la BBC/HBO (2005-2007), creat de John Milius, William J. MacDonald şi Bruno Heller. Spectacolul se bazează în mare parte pe două piese shakespeariane - „Iulius Caesar” şi „Antoniu şi Cleopatra”. În 2008, a jucat personajul de benzi desenate Frank Castle/The Punisher în filmul lui Lexi Alexander „Punisher: War Zone”. Mai târziu şi-a împrumutat vocea personajului pentru un episod (2009) din serialul Cartoon Network/Marvel Animation „The Super Hero Squad Show”, precizează site-ul amintit.

Dintre peliculele mai recente în care a apărut amintim: „Rellik” (2017), „Cold Skin” (2017), „Final Score” (2018), „Accident Man” (2018), „Das Boot” (2018), „The Spanish Princess” (2019), „Reef Break” (2019), „Vikings” (2020), „RRR: Dosti” (2021), „Accident Man: Hitman's Holiday” (2022), „Memory” (2022), conform site-ului https://www.imdb.com/.

Dată publicare: 23-05-2023 11:17