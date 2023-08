A început evacuarea europenilor din Niger. Primul avion a decolat de la Niamey. GALERIE FOTO

Aeronava urmează să ajungă la Paris în noaptea de marţi spre miercuri, relatează BFMTV.

The first plane carrying evacuated French citizens took off from an airport in Niamey, Niger, the French Foreign Ministry said on Tuesday evening. #CGTNAmerica pic.twitter.com/4JOTYULFd4 — CGTN (@CGTNOfficial) August 1, 2023

Un al doilea avion urma să decoleze marţi seara de la Niamey şi aterizeze după câteva ore pe Aeroportul Roissy.

”Evacuarea cetăţenilor noştri din Niger a început”, anunţă într-o postare pe Twitter ministrul francez al Apărării Sébastien Lecornu, care salută reacţia militarilor, potrivit News.ro.

Sute de francezi vor să fie evacuați

Aceste avioane au o capacitate de 200 de pasageri.

Ministerul francez de Externe a dezvăluit că aproximativ 600 de francezi au anunţat că vor să părăsească NIgerul.

Un număr de francezi cu reşedinţa în Niger se află în prezent în vacanţă în afara acestei ţări, scrie AFP.

????????????????????| The first French nationals are welcomed at Niamey airport by French forces. They are currently being asked to be at the airport by 2pm (local time). At the same time, the first French aircraft (at least one C-130 and one A330) have just landed at Niamey airport. (h/t… pic.twitter.com/B6lEClT2c1 — Casus Belli (@casusbellii) August 1, 2023

Quai d'Orsay a anunţat marţi dimineaţa ca Franţa a decis să-şi evacueze încă de marţi cetăţenii din Niger, ”având în vedere situaţia de Niamey”.

El şi-a justificat decizia prin ”violenţele care au avut loc împotriva Ambasadei noastre alaltăieri şi închiderea spaţiului aerian care ne lasă compatrioţii fără posibilitatea de a părăsi ţara cu propriile mijloace”.

Ministrul francez de Externe Catherine Colonna a dat asigurări luni, la BFMTV, că prioritatea Parisului este ”să asigure securitatea” francezilor aflaţi în Niger.

The French Foreign Ministry has announced that it has made the “Necessary Agreements” with the Military Junta in Niger to begin the Immediate Evacuation of French and European Nationals in the Country; they have been told to wait at Hotels in the Capital City of Niamey and to… pic.twitter.com/LGRoNWrEml — OSINTdefender (@sentdefender) August 1, 2023

Germanii și câțiva americani, evacuați de francezi

În afară de cetăţeni francezi, cetăţeni germani s-ar putea afla la bordul avioanelor, care urmează să aterizeze în Hexagon marţi seara.

Ministerul german de Externe a confirmat că Franţa a propus Germaniei să repatrieze germanii din Niger - mai puţini de 100.

El îi ”sfătuieşte pe toţi aceşti cetăţeni (germani) de la Niamey să accepte propunerea”.

L’évacuation de nos ressortissants du Niger a débuté. Un premier avion de l’@Armee_de_lair vient de décoller de Niamey avec des ressortissants français et européens à son bord. Fier de nos soldats et de nos armées pour leur réactivité, au service de nos compatriotes. pic.twitter.com/O8qfoKOWB4 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 1, 2023

Mai puţini de 100 de germani - care nu muncesc la ambasadă şi nici în armată - se află în această ţară destabilizată de puci.

În afară de Germania, Statele Unite au cerut Franţei să evacueze câţiva maericani.

Acest puci, orchestrat de către generalul Abdourahamane Tiani, l-a răsturnat de la puetere pe preşedintele Mohamed Bazoum miercuri, la 26 iulie.

Mii de manifestanţi propucişti s-au adunat duminică în faţa sediului Ambasadei Franţei la Niamey şi au fost dispersaţi cu grenade lacrimogene.

Puciştii au criticat Comunitatea Economică a Statelor Africii de Vest (CEDEAO), însă sunt susţinuţi de Burkina Faso şi Mali.

Sursa: News.ro Etichete: , Dată publicare: 01-08-2023 22:36