”A fost iadul pe Pământ”. Locuitorii unui complex de lux au sărit de la balcoane pentru a scăpa cu viață dintr-un incendiu

Un incendiu a izbucnit într-un complex de de lux din orașul de coastă turcesc Izmir, joi seară.

Serviciile de urgență, inclusiv poliția și echipele de gestionare a dezastrelor și a situațiilor de urgență au fost, de asemenea, la fața locului.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 22:30, ora locală și s-a extins rapid prin clădire.

In Izmir, a multi-storey building caught fire, some of the residents jumped out of the windows pic.twitter.com/vB8bDsuQcy