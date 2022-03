A fost găsită a doua cutie neagră a avionului de pasageri Beoing 737-800 prăbuşit în sudul Chinei

Cutia ar putea ajuta la dezlegarea misterului asupra prăbuşirii vertiginoase a avionului în doar câteva minute, informează AFP şi dpa, citate de Agerpres.

„A doua cutie neagră a zborului China Eastern MU5735 a fost găsită pe 27 martie", a anunţat agenţia de presă chineză Xinhua.



Televiziunea publică CCTV a difuzat imagini cu membri ai echipelor de salvare recuperând cilindrul de culoare oranj acoperit puţin cu pământ şi care a fost descoperit la o adâncime de 1,5 metri, la nivelul rădăcinilor unui copac.

A Boeing 737-800 plane operated by China Eastern airlines crushed in the South Eastern region of Guangxi with about 133 people on board.

The airline has expressed deep condolences to the family and friends of the crush victims without providing details of fatalities.~ CGTN. pic.twitter.com/1cxwoYyCSm