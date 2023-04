A erupt vulcanul Şiveluci. Cod roșu pentru aviație, după formarea unei coloane de cenuşă cu o înălţime de 10 kilometri

Echipa de răspuns la erupţia vulcanică din Kamceatka (KVERT) a emis o notificare Cod roşu către aviaţie, subliniind că un "nor mare de cenuşă" plutea spre vestul vulcanului, adăugând că astfel de erupţii de cenuşă, de până la 15 kilometri înălţime, s-ar putea produce în orice moment.

"Activitatea continuă ar putea afecta aeronave internaţionale şi de joasă altitudine", se precizează în notificarea transmisă de KVERT.

Autorităţile locale au închis şcolile şi au solicitat locuitorilor din satele din apropiere să rămână în case, în timp ce un nor de cenuşă s-a extins pe zeci de kilometri în jurul vulcanului, a declarat într-o postare pe Telegram directorul regiunii municipale Ust-Kamchatsky, Oleg Bondarenko.

Unul dintre cei mai mari şi mai activi vulcani din Kamceatka, Şiveluci, a înregistrat aproximativ 60 de erupţii importante în ultimii 10.000 de ani, cea mai recentă erupţie majoră fiind în 2007, notează Agerpres, care citează Reuters și DPA.

Vulcanul are două secţiuni principale, dintre care cea mai mică, numită "Tânărul Şiveluci", a fost extrem de activă în ultimele luni, după cum au raportat oamenii de ştiinţă. Vârful lui, de 2.800 de metri altitudine, se înalţă din "Bătrânul Şiveluci", de 3.283 de metri altitudine.

Bondarenko a precizat că vulcanul a erupt marţi, la ora locală 06:31, iar norul s-a răspândit peste satele Kliuchi şi Kozirevsk, aflate la peste 70 de kilometri distanţă.

Powerful eruption at the Shiveluch Volcano, on the Kamchatka Peninsula, Russia ????????

TELEGRAM JOIN ???? https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/V8rMN01Td5