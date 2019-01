8 persoane au petrecut Revelionul într-un carusel blocat la 50 m înălțime: ”Înfricoșător!”

"A fost mult timp, s-a făcut frig, a fost înfricoşător", a declarat Antoine, 23 de ani, înfăşurat într-o pătură, aşteptând coborârea prietenei sale Lea.

Cele opt persoane, între care cinci minori între 13 şi 17 ani, s-au pomenit blocate în "BomberMaxxx", un braţ gigantic de 52 de metri care propulsează o gondolă în aer, într-un parc de distracţii din centrul oraşului Rennes. Calvarul a durat mai mult de nouă ore pentru unii dintre ei.

Turul trebuia să dureze doar câteva minute. Dar, luni, 31 decembrie, în jurul orei locale 20:30 (19:30 GMT), braţul s-a blocat brusc, reţinându-i prizonieri pe cei opt pasageri.

Eight people spent their New Year’s Eve stuck in a funfair ride that broke down in Rennes, Brittany.

A first rescue mission by firefighters failed and the trapped riders had to wait for a helicopter to get them out of the ride.

