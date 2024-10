Un an de la măcelul Hamas din Israel, care a reaprins Orientul Mijlociu. Comemorarea, în lacrimi și urlete sfâșietoare

S-a împlinit un an de la cel mai sângeros atentat terorist din istoria Israelului. Mii de combatanți Hamas au omorât 1.200 de oameni și au luat 251 de ostatici, pe 7 octombrie 2023.

Aproape 100 dintre aceștia sunt încă în mâinile teroriștilor. Riposta Tel Avivului a fost extrem de dură. Potrivit Ministerului Sănătății, controlat de Hamas, în războiul declanșat în Gaza, aproape 42.000 de palestinieni au fost uciși.

Piesa finală de la festivalul în aer liber, SuperNova, de anul trecut, a fost interpretată din nou, în zori, la ceremonia memorială.

Acordurile s-au oprit brusc, la fel ca acum un an, în timp ce sute de membri ai familiilor și prieteni ai victimelor au păstrat un moment de reculegere.

Era 6 și jumătate dimineața când Hamas a lansat atacurile coordonate în kibuțurile din apropierea frontierei cu Gaza.

Nic Robertson, corespondent CNN: „În clipa în care a început comemorarea, din mulțime s-a auzit un urlet al durerii....”



Pe 7 octombrie 2023, un comando terorist a atacat întâi în locul în care se desfășura festivalul. Doar acolo au fost uciși 360 de tineri

Supraviețuitor: „Am fost aici de câteva ori de atunci. Retrăim cumva ultimel clipe alături de ei (cei uciși).”



Ziv nu-și poate șterge din minte momentul în care teroriștii aruncau grenade în adăpostul în care se ascundea cu mai mulți prieteni.

Ziv Abud, supraviețuitoare: „Jumătate dintre cei care se aflau în adăpost au fost uciși în primul atac. Apoi, teroriștii au intrat în încăpere și au răpit patru oameni, inclusiv pe iubitul meu.”



Zeci de tineri au fost luați ostatici. Noa Argamani, filmată în timp ce era dusă în Gaza pe o motocicletă, a fost salvată după aproape opt luni de captivitate de militarii israelieni.

În cursul comemorării de luni, Forumul famillilor ostaticilor a anunțat că un tânăr despre care se credea că a fost răpit de la festival, a fost de fapt ucis în atacul din prima zi. Acum un an, comandourile teroriștilor atacau și mai multe kibuțuri de lângă enclava palestiniană. Au intrat din casă în casă și au ucis familii întregi.

Shlomo Margalit, supraviețuitor din Nir Oz: „Teroriștii au încercat să deschidă ușa (camerei de siguranță), nu au reușit, au mai încercat de câteva ori, apoi au renunțat. Acum suferim de sindromul supraviețuitorului. Noi de ce am supraviețuit? Nu avem un răspuns.”



Bătrâni fragili și bolnavi, femei și un bebeluș de nouă luni au fost luați ostatici.

Ayelet Levy Shachar, mama unui ostatic: „Atacul terorist nu s-a încheiat. De un an, deja, fetele noastre sunt în mijlocul aceluiași atac terorist.”



Din 251 de ostatici luați de Hamas acum un an, 97 sunt in continuare în Fâia Gaza - dintre care, estimează israelienii, 63 ar fi în viață. Familiile captivilor s-au adunat pentru un protest în fața reședinței premierului Netanyahu din Ierusalim.

Mama si fratele lui Doron - o tânără răpită dintr-un kibuț - au luat parte la ceremonia de de comemorare de la Templul Coral, la București

Dor Steinbrecher, fratele lui Doron: „Ea e acolo fără apă, fără mâncare, fără medicamentele pe care trebuie să le ia zilnic. Nu știm dacă mai e în viață. Ultima dată când am primit un semn legat de ea a fost acum mai bine de 250 de zile.”

Războiul dintre Israel și grupările teoriste care îi amenință securitatea va fi unul lung, care va dura până când vor fi eliminate toate capacitățile lor de a ataca statul evreu, a declarat luni, Lion Ben Dor, ambasadorul Israelului la București.

“După acest atac terorist, am știut că războiul acesta va fi lung. Mai ales după ce organizația teroristă din Liban, Hezbollah, s-a alăturat acestui atac, și apoi Houthi din Yemen, cu toții susținuți de Iran. De ce va fi lung? Pentru că trebuie să le eliminăm capacitățile de a ne ataca din nou.”

Lion ben Dor a precizat că nu poate oferi o dată-limită pentru încheierea conflictului, și că acest lucru ține de atingerea obiectivelor Israelului.

A trecut un an și de când Israelul a pornit războiul cu Hamas în Fâșia Gaza, cu bombardamente necruțătoare și o invazie terestră care a lăsat în urmă aproape 42 de mii de morți, potrivit ministerului palestinian al sănătății. Majoritatea victimelor sunt civili, inclusiv femei și copii.

Fâșia Gaza este o uriașă ruină, iar enclava a devenit de multă vreme locul unei înfiorătoare tragedii umanitare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: