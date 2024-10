Atac terorist în Israel, cu o zi înainte de 7 octombrie. O femeie a fost ucisă, iar alte zece persoane rănite | VIDEO

Atacatorul a folosit o armă de foc și un cuțit. El a fost împușcat mortal de forțele de ordine la scurt timp după incident, informează The Times of Israel.

Femeia ucisă avea doar 25 de ani.

Cinci persoane sunt în stare bună, după ce au fost lovite de cioburi de sticlă sau de resturi contondente.

De asemenea, trei persoane sunt tratate după ce au suferit atacuri de panică, a transmis serviciul de ambulanță.

În schimb, o tânără în vârstă de 20 de ani se află în stare gravă. Ea a fost transportată la spitalul Soroka din Beer Șeba.

Patru bărbați sunt în stare moderată, după ce au suferit răni prin împușcare.

