31 de morți, în urma unei alunecări de teren. Bilanțul ar putea crește

Alunecările de teren au afectat joi seara o aşezare de mici dimensiuni situată la poalele muntelui, a declarat Martin Owor, comisar în cadrul serviciului de gestionare şi intervenţie în caz de dezastru, conform Reuters, citat de Agerpres.

Zona, aflată în apropierea frontierei dintre Uganda şi Kenya, este predispusă la alunecări de teren şi a mai fost afectată în ultimii ani de accidente similare.

The #Uganda #RedCross has reported that at least seven people have been buried alive in today’s landslides and mudslides that swept across five villages in #Bukalasi sub-county, #Bududa district.#Africa #MNA pic.twitter.com/M0cnd6D029