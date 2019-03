14 state americane sunt în alertă din cauza inundațiilor. Pagube uriașe la infrastructură

Nebraska se confruntă cu cele mai grave inundaţii din istoria sa. Iar Garda Naţională a fost mobilizată pentru salvarea a aproape trei sute de oameni. Oraşe întregi sunt izolate după ce mai multe râuri mari au ieşit din matcă.

Infrastructura a suferit pagube uriaşe. Sunt poduri rupte, şosele zdrobite, baraje dărâmate de forţa şuvoaielor.

Cel puţin trei persoane au murit în urma inundaţiilor în Nebraska şi Iowa. Inclusiv o bază militară a forţelor aeriene de lângă Omaha a fost inundată.

Iar coșmarul nu s-a terminat încă. În Nebraska sunt anunţate în continuare ploi.

Floods following heavy rain and snowmelt kill three people across US Midwest - authorities https://t.co/DCqGGRg1UN pic.twitter.com/4RnsOdQTqV