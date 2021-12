12 răniţi şi 1.200 de persoane evacuate la Hong Kong, în urma unui incendiu la World Trade Center

Sute de persoane au fost blocate pe acoperiş, iar aproximativ 300 de persoane au fost evacuate la etajele superioare, în aşteptarea salvatorilor, potrivit poliţiei, relatează Huffington Post, citat de News.ro.

Zeci de persoane blocate în clădire s-au înghesuit în spaţii strâmte, pe un podium, în aer liber, la etajul al cincilea, uitându-se în jos şi aşteptând salvatori.

Un fum dens ieşea din turn, iar imagini şi înregistrări video realizate de către persoane blocate în interior surprind o vzibilitate redusă, fum în restaurante şi pe scărle clădirii.

Pompieri au intervenit pentru a salva clienţi şi angajaţi blocaţi şi pentru a stinge sinistrul.

Cel puţin 12 persoane au fost trmise să primească îngrijiri la spital, au anunţat autorităţile.

În total, aroximativ 1.200 de persoane au fost evacuate din imobil, potrivit presei locale.

Potrivit ziarului local South China Morning Post, o anchetă preliminară a poliţiei arată că incendul a izbucnit într-o sală a comutatoarelor electrice situată la primul etaj al centrului comercial.

Incendiul s-a extins la schele ridicate în jurul clădirii, potrivit aceleiaşi surse.

