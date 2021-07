12 oameni au murit și 26 răniți, după ce un autobuz s-a răsturnat și a luat foc, în Turcia. FOTO

Accidentul s-a produs în provincia Van și a fost implicat un autobuz care transporta migranţi ilegali din Afganistan, Pakistan şi Bangladesh, a informat prefectura Van, citată de media locale, transmit AFP şi Reuters.

Cei 12 decedaţi sunt unsprezece migranţi şi o persoană care le-a organizat transportul, au precizat autorităţile.

Accidentul s-a produs în districtul Muradiye, în apropierea graniţei cu Iran. Vehiculul a căzut într-un şanţ pe marginea drumului, după care a luat foc, au declarat două surse locale.

Răniţii au fost transportaţi la spital, iar proprietarul autobuzului a fost reţinut.

Identitatea victimelor nu este cunoscută deocamdată.

