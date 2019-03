Un pacient a făcut analizele la 3 laboratoare, în aceeași zi. Cum arată rezultatele

Aveţi grijă unde vă faceţi analizele medicale. Există, din păcate, centre unde siguranţa pacientului nu este respectată, iar rezultatele probelor pot fi viciate.

În puţinele controale care au loc, angajaţii Casei Naţionale de Sănătate verifică numai hârtiile, nicidecum condiţiile de recoltare, stocare şi transport. Nici angajaţii direcţiilor de sănătate publică nu se implică mai mult.

'Inspectorul Pro'' a însoţit un pacient la analize, iar în urma neregulilor descoperite, două clinici s-au ales cu activitatea suspendată.

Haos şi lipsă de profesionalism pe piaţa centrelor de analize medicale. Din cele peste 4.000 de laboratoare existente 70 la sută NU au contract cu statul. Multe nu respectă normele de igienă şi nici protocoalele medicale. Şi astfel e pusă în pericol siguranţa pacientului.

Un pacient a acceptat să participe la un experiment propus de Inspectorul PRO. Omul a testat, pe pielea lui, normele de igienă şi calitatea rezultatelor analizelor din 3 laboratoare medicale. Centrele au fost selectate din rândul celor reclamate de bolnavi, la Asociaţia Pentru Protecţia Pacienţilor.

Vasile Barbu: "Am avut cazuri în care într-un laborator indica hepatită C, iar în altul am constatat că pacientul era sănătos."

Bărbatul a făcut acelaşi set de analize, în aceeaşi dimineaţă, în toate cele 3 laboratoare.

În primul punct de recoltare, asistenta îi sparge venele, iar sângele curge pe jos. Femeia şterge mâna pacientului cu vată. Şi apoi, cu acelaşi tampon, curăţă podeaua. Nu schimbă mănuşile şi atinge din nou pacientul, cu aceeaşi mână cu care a curăţat gresia.

Pacient: "Mai ţin pumnul strâns?"

Asistentă: "Aoleu, dar v-am zis demult..."

Depozitarea probelor lasă şi ea de dorit. Eprubetele cu sânge stau într-un frigider impropriu până când vine curierul să le ducă la un laborator extern pentru a fi prelucrate.

O jumătate de oră mai târziu, pacientul ajunge într-un alt laborator, pentru o nouă recoltare. Asistenta de aici nici măcar nu poartă mănuşi, deşi acestea sunt obligatorii.

Pacient: "Gata?"

Asistentă: "Aşteptaţi puţin, vă rog".

La al treilea laborator, activitate normală. Asistentele poartă măşti şi mănuşi. Față în faţă cu aceste evidențe, clinicile au declanşat anchete interne.

Angajaţii primului laborator, care nu au respectat procedurile medicale, riscă tăierea salariului timp de 3 luni, iar la următoarea abatere vor fi daţi afară.

Măsuri de sancţionare vor fi decise şi în cazul angajaţilor celui de-al doilea laborator, cu atât mai mult cu cât Ministerul Sănătăţii a confirmat neregulile surprinse de Inspectorul PRO.

Imaginile care descriu încălcarea normelor de igienă şi siguranţă la recoltare au îngrozit-o pe Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii. Aceasta a trimis de urgenţă Direcţia de Sănătate Publică în control. Două dintre clinici s-au ales cu amenzi şi suspendarea temporară a activităţii.

Sorina Pintea: "Nu se respectă nimic aici. Probabil că în afară de a nimeri vena cu acul nu se respectă absolut nimic, modul în care e pus pacientul, modul în care se face recoltarea. Nu poate fi DSP-ul în fiecare zi în laborator, în spital. Până la urmă trebuie să fim şi noi responsabili."

Nerespectarea normelor de igienă reprezintă doar o parte a problemelor sesizate de pacienţi. Atât la asociaţiile de bolnavi cât şi şi la Ministerul Sănătăţii curg reclamaţiile care vizează analizele eronate.

Sorina Pintea: "Aici am putea spune că ar ieşi probe fals poztive după modul în care se recoltează, contaminarea e simplă."

Şi în cazul pacientului însoţit de noi, parametrii aceloraşi analize diferă de la un laborator la altul.

Dr. Andrei Titu Anastasiu: "Aici poate să indice o boală cronică hepatică, fie o hepatită cronică. Deci este un domn? Aici putem vorbi de o colicistită, de nişte afecţiuni de ordin mecanic, de pietricele la nivelul veziculei biliare. Un tablou de pancreatită, aş zice, dar fără alte tipuri de investigaţii cam greu."

Pacient: "Nu ştiu dacă sunt bolnav că nu ştiu pe care să îl iau de bază."

În România, doar un laborator din 4 are contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Cele 3 verificate de echipa noastră sunt din rândul celor care au astfel de colaborări semnate cu statul. Deci ar trebui să prezinte garanţie.

Una dintre clinici ne-a precizat că analizele sunt lucrate de personal calificat şi mizează pe acurateţea rezultatelor.

Al doilea laborator ne-a transmis că analizele medicale se fac prin tehnici şi metode diferite, iar rezultatele diferă în funcţie de analizor, metodă de lucru şi reactivi.

Al treilea furnizor de servicii medicale a ales să nu comenteze aspectele semnalate de Inspectorul Pro.

Carmen Dudu reprezintă o firmă care testează competența laboratoarelor medicale. Susţine că 20 % dintre probele pe care le supune evaluării nu trec testul. Şi că parametrii diferiţi ai analizelor pot fi puşi pe seama unui set întreg de factori: recoltare, transport, manevrare şi calibrare a aparatelor.

Reporter: "Unde sunt cele mai multe probleme, unde apar frecvent?"

Carmen Dudu: "Din 10 buletine care au incorect la partea de hematologie unde proba e mult mai sensibilă, la infecţioase unde se folosesc frecvent teste rapide cu sensibiltate diferită, mai mică."

Potrivit legii, toate laboratoarele ar trebui să facă, o dată la 8 ore, un control intern al calităţii. Iar în ceea ce priveşte siguranţa analizelor e nevoie de verificări anuale. În cazul centrelor care au contract cu casa sunt obligatorii chiar 4 astfel de evaluări pe an.

Celorlalte laboratoare nu le spune nimeni când să se testeze. Aşa că responsabilitatea revine punctelor de recoltare. Cu atât mai mult cu cât autorităţile nu fac verificări. Puţinele controale ale statului vizează doar centrele aflate în contract cu casa.

Augustus Costache, CNAS: "Noi nu verificăm calitatea analizelor, doar acte. Sunt alte instituţii care dau certificare."

Piaţa analizelor e imensă şi ar impune controale pe măsură. Gândiţi-vă că numai analizele medicale decontate de stat se ridică la 150 de milioane de euro. Cifra reprezintă 20 la sută din totalul plăţilor medicale făcute de CNAS într-un an.

Cu toate acestea, în ultimii 2 ani, doar 7 laboratoare şi-au pierdut finanţarea de la stat după ce au fost verificate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

