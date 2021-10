Pățania unei femei care a cumpărat un BMW X5 second hand, cu 27.000 €. Problemele au început a doua zi

Suntem groapa de gunoi a Uniunii Europene şi când vine vorba de autoturisme rulate. În România ajung anual, zeci de maşini la mâna a doua, care au trecut prin reparaţii succesive.

A păţit-o şi o femeie din Bucureşti, care după ce a luat maşina şi a semnat contractul, a descoperit că vehiculul adus din Germania a trecut prin 7 accidente, iar numărul de kilometri nu era cel real. Urmăriţi un material realizat de ''Inspectorul Pro''.

În decembrie anul trecut, Magdalena Udrea a luat de la o firmă de leasing, un BMW X5, din 2011, adus din Germania. A plătit o primă rata de 15.000 de lei, urmând ca timp de 56 de luni, să achite câte 2.100 de lei. În total, în jur de 27.000 de euro. A ajuns acasă, cu maşina, pe 23 decembrie. Femeia susţine că problemele au început chiar de-a doua zi.

Magdalena Udrea: „În faţa curţii s-a întâmplat, a apărut brake fluid, lichidul de frână, după care a apărut engine, cu motorul şi ne-a tăiat puterea la maşină. Mergeam cu BMW-ul pe drum cu 10-20 la oră maxim. Am mers la service, au deschis capota şi au zis da, într-adevăr lichidul de frână este negru praf, plin de mizerie, ar trebui schimbat.”

Contractul îi dă dreptul femeii să folosească maşina cât plăteşte ratele, dar în această perioadă, proprietar rămâne societatea de leasing.

Aşa că în ianuarie autoturismul a ajuns pentru reparaţii într-un service ales de firmă. După două săptămâni, şoferiţa a fost asigurată că maşina este funcţională. Susţine însă că problemele au continuat şi că autoturismul a mai ajuns de câteva ori în service.

Reporter: Când au apărut următoarele probleme?

Magdalena Udrea: Am luat maşina şi în câteva zile a apărut problema cu trapa şi am rămas cu ea întredeschisă şi nu a mai funcţionat.

Reporter: după problemele cu trapa?

Magdalena Udrea: A reapărut problema cu motorul. Nu mai mergeau luminile din uşa, nu se mai închidea capacul de la rezervor. Persista problema portbagajului.

Timp de 6 luni cât a avut garanţie, cheltuielile au fost acoperite de firma de leasing, ai căror reprezentanţi i-ar fi spus femeii că înainte de a-i preda maşina în decembrie, s-ar fi făcut o revizie de câteva zeci de mii de lei. Atunci, printre altele, bateria ar fi fost înlocuită, cutia de viteze verificată, iar trapa reparată.

Magdalena Udrea: „Bateria când au schimbat-o, nu au schimbat-o cu o baterie care să fie compatibilă cu BMW-ul şi dă nişte erori, sunt foarte multe dintre problemele pe care au zis că le-au reparat şi apar în continuare. Șase luni de zile m-au plimbat cu problemele astea care nu s-au rezolvat.

Reporter: De câte ori aţi fost în service?

Magdalena Udrea: Nu mai ţin minte, de n ori. Cred că nu a existat lună să nu merg de două ori în service.

Puşi în faţa atâtor probleme, oamenii au verificat maşina, e drept, cam târziu. Pentru 80 de lei, au primit informaţii de pe un site auto. Au aflat că autoturismul a avut un accident în Germania, în 2013, dar şi că kilometrajul a fost modificat. Conform raportului, în octombrie 2013, maşina avea 114.127 de kilometri, iar în februarie 2014 avea 61.544 de kilometri. Este de altfel, luna înmatriculării în România.

Au continuat cu Registrul Auto Român, unde oricine, cu seria de saşiu şi 35 de lei, poate afla informaţii. În cazul nostru, oamenii au descoperit că autoturismul a avut în România, alte 7 accidente auto, cu reparaţii estimate la 20 de mii de euro.

O altă greşeală pe care femeia o regretă: spune că a semnat contractul de leasing operaţional, fără să îl citească cu atenţie. În acest document, firma nu îşi asumă asuma răspunderea pentru eventualele defecţiuni apărute după predarea maşinii. Iar la final, dacă vrea să devină proprietarul autoturismului, trebuie să mai achite o taxă reziduală de 8 mii de euro. Mai mult: femeia a semnat un act prin care admite că ştie că ce apare în bord nu este kilometrajul real al autoturismului.

Magdalena Udrea: „Nu am mai stat să citesc niciun contract. L-am luat, l-am semnat, am plecat cu maşina.”

A încercat de nenumărate ori să ia legătura cu reprezentanţii firmei de leasing pentru a clarifica aceste probleme. Acum ar vrea să predea maşina, dar, susţine că nu îi răspunde nimeni, nici la mail, nici la telefon. A mers inclusiv la birourile firmei de leasing.

Femeia, care se consideră înşelată, a făcut sesizări la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea şi la Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor. Nu a primit încă răspuns.

Firma de leasing a fost anchetata în 2018, de poliţiştii şi procurori, suspectata fiind că şi-ar fi înşelat clienţii cu maşini rulate, cărora le-ar fi modificat kilometrajul.

Am mers cu o cameră ascunsă la acelaşi parc auto. Ne-am arătat interesaţi să cumpărăm o maşină din 2015 şi am cerut o verificare în service. Ne-a fost refuzată.

De la RAR, am aflat că autoturismul a avut patru daune, în valoare de aproximativ 5 mii de euro. Am încercat să contactăm, în repetate rânduri, firma de leasing, pentru un punct de vedere, dar nu am primit niciun răspuns. Am mers inclusiv la sediul administrativ.

Cu puţin timp înainte de difuzarea acestui reportaj, femeia a primit un mail de la firma de leasing prin care este invitată la o discuţie, în cursul săptămânii viitoare. Am fost la BMW România şi am verificat, după seria de sasiu, câteva anunţuri de pe site-urile auto. Din 5 maşini verificate, 2 au fost cu probleme.

În primele nouă luni ale acestui an s-au înmatriculat în România peste 300.000 de autoturisme rulate. Iar anul trecut, au fost peste patru sute de mii. Dintre acestea, 98 la sută au fost înscrise pentru prima oară în România. Autoturisme noi au fost înmatriculate puţin peste 126 de mii. Adică la fiecare maşină nouă au apărut alte trei la mâna a doua. Aşadar dacă vreţi un autoturism rulat, mergeţi cu proprietarul la un service, pentru verificare şi la un dealer autorizat, unde puteţi verifica numărul de kilometri.

România are cel mai vechi parc auto din Uniunea Europeană. În momentul de faţă, 3 din 4 autoturisme sunt mai bătrâne de 10 ani.