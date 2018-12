Experiment Inspectorul Pro. Cât de ușor faci 8000 de € în 2 zile din vile și cabane inexistente

În această perioadă se fac peste 200.000 de rezervări pentru că 2 milioane de români merg în vacanță. Iar mai mult de jumătate dintre ei plătesc online, uneori fără să verifice cu atenție site-urile de rezervări.

Așa ajung să fie păcăliți de escrocii care postează anunțuri false. Vina o poartă și autoritățile din turism, care nu le impun proprietarilor de pensiuni să-și declare licențele. În lipsa actelor, oricine poate încasa bani frumoși cu vile și cabane inexistente. Urmăriți un experiment marca ''Inspectorul Pro''.

Falşii proprietari de pensiuni postează anunţuri de închiriere pe toate portalurile de impact. Metoda escrocheriei este simplă. Combină fotografii furate - din pensiunile reale scoase la închiriat - şi creează proprietăţi inexistente. Oamenii grăbiţi le plătesc avansuri şi rămân astfel şi fără bani şi cu vacanţele ratate.

O echipă de la Inspectorul Pro a vrut să vadă cum e posibil, ca în fiecare an, să le iasă planul șarlatanilor. Care sunt vulnerabilităţile? Şi de ce nu-şi fac treaba autorităţile?

Am dat startul experimentului şi am creat pe internet o cabană. Numai că, în realitate, ea nu există. Cu acordul proprietarilor, am luat fotografii de la două proprietăţi reale: una din Azuga şi alta din Vama Buzăului.

Cu ajutorul colegilor am modificat apoi fotografiile reale. Am pus în spate nişte copaci. De la pensiunea din Vama Buzăului, am luat dormitorul iar de la cea din Azuga, livingul.

Pro TV

Cabana fictivă am localizat-o în Buşteni. Şi în mod intenţionat am omis să-i punem o adresă, ca să vedem dacă observă cineva. I-am dat doar nume şi am scos-o la bătaie pentru Revelion. Preţ: 4.500 de lei, avans 1.000 de lei.

Vila noastră fictivă a apărut instantaneu pe 4 dintre cele mai vizitate site-uri de anunţuri din România. Dar şi pe cea mai mare platformă de rezervări online. "Nu credeam că este posibil aşa ceva "

Reprezentanţii platformei nu au vrut să comenteze cum de a fost posibilă postarea. Abia după ce i-am înştiinţat oficial despre demersul nostru au luat măsuri ca pensiunea fictivă să nu mai fie vizibilă. Oricum făcusem şi noi precizarea - la secţiunea calendar - că ar fi deja ocupată. Avalanşa de telefoane dinspre clienţi a venit totuşi de pe celelalte 4 site-uri de anunţuri.

Client: Mai este disponibilă?

Client: Noi suntem deja pregătiţi şi cu banii.

Experimentul a durat 2 zile, timp în care 37 de oameni s-au aruncat să plătească bani drept avans unor necunoscuţi. Fără să ceară nicio garanţie.

Reporter: Este 4500 de lei şi avansul ar fi 1000 de lei.

Client: Noi suntem foarte hotărâţi. Deci, dacă este ok, am da avansul şi azi.

Client: Noi ne gândeam la 50 la sută!

Reporter: Ar trebui să avem reciproc încredere.

Client: Da, clar!

Reporter: Şi dvs. aveţi încredere să trimiteţi banii fără să ştiţi?

Client: Dacă îi trimitem, îi trimitem pe responsabilitatea noastră.

Pro TV

Pe cât de uşor ar fi fost ei păcăliţi, pe atât de simplu am făcut şi noi calculul aşa-zisului câştig. Sau mai bine spus al presupusului prejudiciu. Nişte oameni de rea-credinţa ar fi avut acum în cont 37.000 de lei. Adică aproape 8.000 de euro. Bani necinstiţi, făcuţi la telefon, în două zile.

Cum e posibil aşa ceva? Simplu! Nimeni nu ne-a cerut datele aşa-zisei societăţi, adresa respectivei firme şi certificatul de clasificare al presupusei pensiuni, care se eliberează de către Ministerul Turismului.

Manager Departament Experiența Clientului la un site de anunțuri: ”Fenomenul de fraudă este unul care evoluează continuu şi învăţăm şi noi."

Până şi în timpul interviului cu reprezentanţii acestui site, a sunat un domn care voia să închirieze.

Reprezentanţii portalului susţin că-şi măresc echipa de verificatori cu două luni înainte de sărbătorile de iarnă, ca să prevină înşelăciunile. Doar că la 5.000 de anunţuri - câte înregistrează ei numai în decembrie - pretind că e dificil să gestioneze situaţia.

Alexandru Stan, manager anti-fraudă la un site de anunțuri: "Ne autosesizam şi imediat preiau cazul. Şi acum avem un caz pe rol. E deja la Judecătorie."

Trebuie precizat totuşi ca din 5 portaluri, 2 ne-au blocat contul. Dar nu imediat, ci la o zi după publicare. Să nu uităm însă că răspunderea pentru prevenirea înşelăciunilor o poartă autorităţile. Ministerul Turismului se laudă de 5 ani că va modifica legea ca să-i protejeze pe turişti, dar până acum nu a făcut nimic.

Adrian Bujoaică, conslierul Ministrului Turismului: "În momentul în care un anunţ este postat pe un astfel de site, proprietarul să poată să facă dovada certificatului de clasificare obţinut de la Ministerul Turismului. Doar prin această posibilitate anunţul să poată fi postat în atenţia eventualilor turişti."

Rămâne de văzut dacă instituţia se va ţine de această dată de cuvânt. Până atunci, urmaţi sfaturile reprezentanţilor unuia dintre cele mai mari site-uri de ponturi de călătorie.

”Importante sunt review-urile. Ne mai uităm şi pe Google Street View să vedem dacă există fizic. Nu trimitem niciodată bani în conturi necunoscute."

Aşa că mare atenţie la şarlatani. Că nu se ştie când vor binevoi autorităţile să ia măsurile promise

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!