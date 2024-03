Cătălin Cîrstoiu, despre momentul „avem de toate” de la Colectiv: „Spitalul avea ce era necesar pentru câteva zile”

Cătălin Cîrstoiu este acum candidatul PNL-PSD pentru scaunul de primar general al Bucureștiului.

Reporter: Mai mulți pacienții, unii au murit, s-a spus asta că din cauza faptului că au fost transferați prea târziu în străinătate. Aveți vreun regret în legătură cu acel moment, că acei tineri nu au plecat mai repede în străinătate?

Cătălin Cîrstoiu: „În acel moment am pus în contra-balanță poziția mea la Spitalul Universitar cu soluția pe care altcineva trebuia să o găsească pentru transferul acelor tineri în străinătate. Și lucrurile astea sunt știute. Adică, mai concret, am fost cel care a susținut vehement o mutare în exterior prin activarea mecanismelor de cooperare europeană. Decizia nu era a mea”



Reporter: Vă aduceți aminte, tatăl lui Alexandru Hogea v-a acuzat pe dumneavoastră...

Cătălin Cîrstoiu: „Știu, știu, din păcate, a fost un sfârșit care nu-l doresc nimănui, însă, din păcate, soluția acelor transferuri în acel moment era activarea mecanismelor de cooperare europeană, pentru că altă variantă România nu avea în acel moment”.



Reporter: Atunci greșeala a aparținut Ministerului Sănătății la momentul respectiv...

Cătălin Cîrstoiu: „Cine face activarea mecanismului de cooperare europeană?”.

Reporter: La vremea respectivă era Guvernul care trebuia să activeze.



Cătălin Cîrstoiu: „O face o parte, anumite structuri. Activarea mecanismelor de cooperare europeană se face la propunerea unei structuri dintr-un anumit minister, cu aprobarea, Guvernului.”

Reporter: Și a fost o greșeală faptul că s-a întârziat activarea acelui mecanism, la vremea respectivă?

Cătălin Cîrstoiu: „Cred că toate cazurile trebuiau privite separat, trebuiau privite caz cu caz, pentru că erau cazuri care aveau patologii diferite, foarte delicat de spus. Partea bună a fost că în urgență s-a putut asigura un tratament, și hai să lămurim și povestea cu avem de toate. Da, în momentul acela spitalul avea ce era necesar pentru a asigura tratamentul cazurilor în urgență pentru câteva zile, dar la pacienții aceștia problemele sunt mult mai mari pe termen lung”.



Reporter: Deci spitalele nu aveau de toate...

Cătălin Cîrstoiu: „Spitalele aveau ce a trebuit pentru primele zile”

Reporter: Și după aceea, dvs. ați participat la cea întâlnire informală de la Guvern...

Cătălin Cîrstoiu: „Nu, nu am participat la acea intâlnire informală la Guvern, în birou, la mine am avut o discuție cu ministrul Sănătății din acea perioadă, în care am susținut vehement necesitatea acestui transfer, și dânsul îmbrățișând aceeași idee”.

Reporter: Păi, domnia sa tocmai ne-a spus după întâlnirea de la Guvern de sâmbătă, după Colectiv, a ieșit și public, că România are de toate, că este pregătită să trateze acești pacienți în spitalele din România și că nu este necesar acel transfer în străinătate.

Cătălin Cîrstoiu: „Problema acută s-a pus cam în zilele cinci-șase de la eveniment, de transfer în străinătate...”



Reporter: Vorbim în ziua a treia când anunțau, avem de toate...

Cătălin Cîrstoiu: „În zilele cinci-șase era nevoie și era necesar acest transfer. Același lucru l-am spus și la Pachetul General, vi-l spun și vouă”.

Reporter: Întrebarea mea este, încă o dată, aveți un regret?

Cătălin Cîrstoiu: „Eu da, am. Real am”.

Reporter: Eu aș vrea să vă întreb despre Primăria Capitalei. Care sunt prioritățile dvs?

Cătălin Cîrstoiu: „Prioritatea mea e de a face un oraș european. Toți spunem când plecăm în afară, în orice Capitală, că ne place. Ce frumos e. Asta aș vrea să aud de la cetățenii Bucureștiului. E despre propria lor Capitală”

Reporter: Cum veți face asta? Proiect cu care credeți că atrageți electoratul și de stânga, și de dreapta?

Cătălin Cîrstoiu: „Eu însumi sunt un proiect, așa că o să vedeți proiectul când îmi voi lansa oficial candidatura, pentru că atunci vreau să vorbesc real despre proiect.”

