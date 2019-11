Utilizatorii Facebook ar putea fi obligați să se filmeze pentru a-și accesa conturile

Imaginile furnizate de experta Jane Manchun Wong arată că noul proces de identificare al Facebook îi obligă pe utilizatori să își filmeze fața din mai multe unghiur pentru a-și putea accesa conturile. Compania susține că filmarea va fi ștearsă la 30 de zile după confirmarea identității, însă nu menționează ce se va întâmpla cu clipurile în cazul tentativelor eșuate, potrivit Tech Advisor.

This is how Facebook's Facial Recognition-based Identity Verification looks like

It asks me to look at several directions within the circle

It explicitly states no one else will see the video selfie and will be deleted 30 days after the confirmation pic.twitter.com/296bGRDyYZ