Un an de ChatGPT. Ce a adus Inteligența Artificială: ”E foarte mare loc în medicină”

Sute de miliarde de dolari s-au investit în acest domeniu, pe care unii îl văd ca pe o bulă care se poate sparge oricând. Însă alte domenii, ca medicina, au mult de câștigat de pe urma acestor investiții.

Ce-a însemnat ultimul an pentru domeniul tehnologiei, odată cu apariția inteligenței artificiale, aflăm chiar acum, la iLikeIT.

Andrei Pitiș: Pentru Inteligența Artificială a fost un an foarte interesant, un an în care au ieșit la suprafață rezultatele acestei research pentru această tehnologie. Rețelele neuronale există totuși de mulți ani, de când eram eu la facultate, dinainte de bula DotCOM.

Dar atunci nu aveam niște ingrediente importante: puterea de calcul și capacitatea de stocare. Practic, informațiile. Acum avem multe informații și practic putem să antrenăm niște mini creiere.

Dar, după cum putem observa, avem anumite limitări. Sunt antrenate doar pe un anumit tip de date. Dar, seamănă foarte mult cu un creier. Dacă îi arătăm o imagine vedem la matricea respectivă că se aprinde cumva zona care poate recunoaște un măr ori o portocală în imagine.

Despre companii care se grăbesc să scoată soluții de AI doar pentru că așa este la modă.

Andrei Pitiș: Google avea de mult tehnologie asta și făcea niște prezentări în privat. N-am fost la unul dintre ele, dar mi s-a povestit despre un demo de acum ceva ani. Însă pentru că n-au reușit să perfecționeze tehnologia, le-a fost teamă să îi dea drumul în lume până când rezultatele de interacționat cu încredere nu erau bune.

Andrei Pitiș: Dacă înțelegi cum se mișcă lucrurile în Silicon Valley și vezi goana după creștere. Ca să primești investiții trebuie să promiți creștere mare a companiei. Sau dacă ești o companie listată pe bursă, trebuie tot timpul să crești și asta cumva detrimentul unui risc sau a unei așezări pe piață. Poți să ajungi să faci compromisuri.

Marian Andrei: Mi se pare interesant că anul ăsta nu am văzut job-uri înlocuite de inteligență artificială. Văd oameni, prieteni, colegi care sunt mult mai fericiți că multe dintre task-urile lor pot fi augumentate de inteligență artificială și îmi place foarte mult statistică asta, că deja 35% din business-uri folosesc inteligență artificială.

Andrei Pitiș: Folosesc diverse unelte care existau și până acum, și cumva dintr-o dată există tot felul de tool-uri care corectează gramatica, care existau cumva și până să apară OpenAI. Și acum, na, toate aparțin domeniul de AI și au numele ăsta, nu toate folosească chatGPT sau OpenAI până la urmă. Este o firmă mare de banking din SUA și au făcut un scandal când a plecat Sam Altman că ei nu vor mai putea folosi Inteligența Artificială.

Intern aveau un fel de knowledge base în care orice analist să poată să acceseze inteligența colectivă a firmei. Gurile rele spun că nu funcționa oricum foarte bine chestia asta și că își doreau să renunțe. Cred că suntem acolo într-o zonă de hype, foarte sus.

Marian Andrei: Seamănă cu bula DotCom, pentru că tu ai trăit-o.

Andrei Pitiș: Seamănă. Dotcom-ul a venit cu chestia asta de e-commerce. Adică exista worldwide web-ul, dar dotcom-urile practic erau companii de e-commerce și care au practicat diverse măgării. O mulțime de oameni și-au făcut magazine online iar investitorii, pentru că vedeau o chestie nouă, ziceau, mă, o să aibă nu știu câte vânzări. Când s-a spart fenomenul, au rămas destul de puține magazine care chiar aveau un rost.

Acum e percepția asta că tot ce are AI în nume o să zboare. Există un grafic de inovație unde vedem Hype-ul așa, într-un vârf apoi scade pentru că oamenii au așteptări foarte mari și sunt dezamăgiți. ChatGPT este acum după hype. Dar în zona de imagine sunt multe firme care folosesc deja tehnologia cu succes – așezi camerele și îți montează în funcție de cine vorbește. Ușurează munca.

Când s-a spart și au dat seama că rămân destul de puțin care are o magazină propriu, care chiar are sens să ai o magazină și ceilalți vor vinde pe chestii ca, eu știu, eBay, Amazon sau pe platforme de astea de vânzare online care să ia marfa de la cine are de vânduși, nu fiecare să-și facă o magazină, dar totuși bula aia în hype, toată lumea credea că toate magazinile online vor fi successful și atunci cumva aici în hype toată lumea crede că orice asociat cu ei ai Va zbura și e un grafic de asta de inovație care foarte crește haip așa e un vârf după care scade haipul pentru că sunt foarte mulți având așteptări foarte mari.

Sunt dezamăgiți și atunci scade haipul și după care zic că așteptim că putem să folosim aici de exemplu procesarea de imagine acum cred că este după haip Cea GPT-ul cred că este încă pe haip Foarte multe firme care folosesc asta deja în fotografie, în video, în decupa de video, de făcut podcast-uri.

Am auzit că pui camerele, îi dai unul ei aici și îți stai în funcție de cine vorbește până camerea aia. Sunt o mulțime de tool-uri care ușurează munca.

Marian Andrei: Dar acum, tu ești investitor cu multe milioane puse deoparte pentru investiții. Câte companii au venit la tine anul acesta să ceară bani?

Andrei Pitiș: Eu am pornit un Start UP și cumva am anunțat că nu mai investesc. Am anunțat public că nu mai investesc așa de des. Nu e că nu mai investesc deloc, dar mă concentrez pe Start Up-ul meu. Și unii oameni mă rog, au văzut și nu au mai venit, dar au venit și oameni cu diverse aplicații de AI.

Foarte multe... Foarte multe din păcate pe modelul hai că s-a făcut în America, va merge și în România. Dar sunt și unele care au ambiții globale, care vor să facă ceva global.

Andrei Pitiș: Eu cred că e foarte mare loc în medicina, adică în a avea senzori și în a lua toate datele acestea de la toți senzorii, un inel, un ceas, un senzor de glicemie, poate apar și alți senzori pe parcurs. Și-atunci un asistent pentru un doctor poate să analizeze toate aceste informații. Unui doctor i-ar putea lua un an să citească tabele, grafice, filme, înregistrări audio.

Marian Andrei: Ceea ce se întâmplă deja cu imagini de tip RMN, CT...

Andrei Pitiș este unul dintre cei mai importanți antreprenori din România. A fost co-fondatorul Vector Watch, companie cumpărată de Fitbit. În ultimii ani a investit prin Simple Capital în diverse start-up-uri și este conectat la fenomenul Silicon Valley, acolo unde a colaborat cu alți antreprenori români.



Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 15-12-2023 10:09