Toată materia școlară din pandemie a fost încărcată pe un site. Un copil care a lipsit 3 luni pierde de fapt un an școlar

Aproape 260.000 de copii din toată ţara nu au avut acces anul trecut la şcoala online, potrivit Ministerului Educaţiei. Nu au avut curent electric, internet sau echipament tehnic potrivit.

Din această cauză, pe termen lung poate fi afectată întreaga societate. Narada, o organizație care luptă pentru educația din România, a creat o platformă gratuită, pe care au încărcat toată materia școlară din anul școlar 2020- 2021.

Asta înseamnă că oricune poate accesa acum această platformă și poate învăța, relua materia de anul trecut.

”Poți să alegi clasa și materiile pe care vrei să le înveți. Cursurile sunt foarte intuitive și interactive, sunt în format de video, sunt jocuri, teste și teme ca să poți să verifici ce ai învățat”, explică Tushar Advani, coordonatorul voluntarilor de la Narada.

”Este vorba despre materia din toate clasele 0-8, pentru română, matematică, istorie și geografie, deci pentru materiile care sunt obligatorii. Peste vară ne propunem să punem și restul materiilor. Ne-am concentrate pe acestea la care pierderile au fost cele mai mari pe parcursul ultimului an”, spune Andra Munteanu.

259.000 de copii, în ultimul an și jumătate au lipsit între 3 luni și aproape un an întreg școlar. În timpul vieții noastre nu a mai existat o pandemie mondială, însă au existat alte context în care copiii au lipsit mai multe luni de la școală. Toate datele spun că atunci când un copil lipsește 3 luni de școală, el pierde de fapt un an de progres școlar.

Și singurul moment suficient de bun în care această materie putea fi recuperată este în vacanța de vară.

”Pe platforma aceasta au lucrat peste 40 de profesori, care ne-au ajutat să digitalizăm materia, dar alături de aceștia ne-au ajutat și peste 80 de voluntari”, a mai spus Tushar.

Cum puteți ajuta copiii prin Narada

”Oamenii care vor să doneze calculatoare, laptopuri, tablete sau telefoane ne pot contacta pe Facebook sau la numărul de telefon și pot să ne dea un mesaj cu ce device vor să doneze”, spune voluntarul de la Narada.

”În acest moment coordonăm pe platformă peste 2.000 de copii, se înscrie un copil pe minut, din comunitățile defavorizate din România. Cei care ne pot sprijini pot face asta printr-un SMS la 8845, cu textul ”elev”, iar un singur SMS trimis pe parcursul verii sprijină 2 copii să fie acomodați pe platformă”, precizează Andra.

”Pe măsură ce sunt din ce în ce mai mulți copii trebuie să creștem echipa de programatori care lucrează la mentenanța platformei, sunt serverele care trebuie accommodate. În afară de asta, copiii pot să ia foarte multe premii pe paltformă. În acest moment sunt peste 12.000 de premii, de la mingi, la biciclete, console. Așadar, toate donațiile sunt investite în această infrastructură”, mai spune Andra Munteanu.