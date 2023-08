Soluții pentru a scăpa de căldura din casă. Care sunt cele mai noi ventilatoare apărute pe piața din România și ce prețuri au

Am încercat să găsim noutățile de pe piață, măcar ca funcții noi, nu neapărat ca brand-uri.

O să începem cu Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Pro, care are o autonomie de până la 18 ore și se înarcă destul de repede. Este fără fir, iar acumulatorul are o prindere magnetică foarte simpatică și e util, din punctul meu de vedere, pentru că îl poți ampalsa oriunde în casă. Are mai multe trepte de ventilație și un avantaj: el funcționează și cu aplicația Xiaomi Home.

Dacă aveți mai multe dispozitive de la ei, puteți să folosiți ventilatorul în aceeași aplicație și să-l controlați prin telefonul mobil.

Costă 500 de lei, un buget destul de degent pentru un ventilator.

Mai avem un ventilator vertical, de la Philips, subțire, înalt și destul de puternic în același timp. Costă și el tot aproximativ 500 de lei și are trei moduri de viteze.

Taurus Babel RC este un produs creat în Barcelona. Un brand oarecum nou pentru publicul din România. Costă 320 de lei. Este mic, subțire și foarte silențios.

La aceste ventilatoare mai subțiri și puterea este este mai mică, dar și consumul este mai mic.

Mai avem un ventilator extrem de subțire. Este vorba despre Taurus Babel Invisible, care are și un LCD, un ecran pe care este afișată temperatura din cameră. Costă undeva la 600 de lei și are și un filtru de praf detașabil.

