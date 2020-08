Șoc la o casă funerară. Ce au văzut în sacul mortuar când au vrut să îmbălsămeze o femeie

Totul a început cu venirea paramedicilor la domiciliu, după ce au fost chemați pentru o femeie care nu mai răspundea la stimuli. Au încercat s-o resusciteze timp de 30 de minute. În urma unei discuții telefonice cu un medic de la urgențe, acesta “a declarat pacienta decedată pe baza informațiilor medicale furnizate” de la fața locului.

În plus, biroul medicului legist a decis că trupul neînsuflețit poate fi ridicat de familie fără autopsie. Șocul a fost în momentul în care angajații casei funerare au deschis sacul mortuar ca s-o îmbălsămeze pe raposată. Au văzut-o respirând și având ochii deschiși.

De atunci, femeia este la spital în stare critică. Autoritățile locale insistă că toți cei implicați au urmat procedurile.

Woman declared dead by paramedics found to be alive at Detroit funeral home: "They were about to embalm her" https://t.co/XDkHQh91ps