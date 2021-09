Secretul TikTok, dezvăluit de Tudor Bratu, un creator român de conținut cu 1 milion de urmăritori

Tik Tok a ajuns la peste 1 miliard de utilizatori. Rețeaua socială este tot mai populară, iar în Marea Britanie sau în Statele Unite a detronat deja YouTube.

Motivul este simplu: conținut de scurtă durată și un algoritm care... nu te lasă să te plictisești. Detalii are Marian Andrei, la iLikeIT.

Tudor Bratu, realizator Superspeed: „Secretul este, clar, modul în care a fost gândită platforma, și anume să scroll-ezi rapid printre videouri, de asemenea este foarte ușor să selectezi ceea ce-ți place. Dacă tu scroll-ezi și vezi, să zicem, un video cu căței, nu-și place și-i dai „not interested”, deja de la al doilea video la care ai dat „not interested”, data viitoare când intri în platformă n-o să mai vezi căței. Dacă dai like sau interacționezi, de exemplu, la videouri cu mașini, în care vezi. să zicem, sunetele pe care le face o mașină, sau vezi exteriorul, interiorul, interacționezi cu postările respective, o să vezi din ce în ce mai multe mașini, așa că indiferent ce-ți place, găsești conținut pe TikTok”.

Marian Andrei: Cred că asta atrage, nu știi ce urmează... Cum ai ajuns tu la 1 milion de urmăritori?

Tudor Bratu: „Mi-a luat un an jumate să postez în fiecare zi, am început cu două-trei videouri pe zi, pentru că așa am crezut eu că e potrivit pentru platforma asta, este interesant că eu am aplicația din 2018, postam destul de rar, și într-un an jumătate, postând, postând, am început să am urmăritori, am fost constant și am fost încurajat de reacția oamenilor la ce postez eu, atât cei de pe platformă cât și cei din exterior”.