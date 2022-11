Roboții iau locul artiștilor. Cu ajutorul inteligenței artificiale, pot înlocui actori, pot dansa și pot picta

Merritt Moore, balerina - fizician, care a devenit celebră în întreaga lume după ce a început să danseze cu roboți, a povestit, vineri, la București despre creativitatea bazată pe inteligență artificială. Și în România a avut loc anul trecut un spectacol de teatru în care un robot industrial a avut rolul principal.

Dr. Merritt Moore a absolvit Facultatea de Fizică a Universității Harvard și are un doctorat în fizică atomică. S-a specializat în interacțiunea cu roboți pe perioada pandemiei, când nu a mai putut să susțină spectacole de balet. Arta ei a devenit subiect în publicații precum TIME, BBC sau Vogue. A venit la București pentru GoTech World.

Dr. Merritt Moore: „Am fost foarte interesată de inteligența artificială și apoi am întâlnit un robot. M-a captivat felul în care se mișcă, iar apoi am intrat în pandemie. Nu am mai putut dansa cu oameni și, cum roboții nu pot face Covid, am zis că o să dansez cu un robot”.

Moore face balet de la 13 ani. A dansat pe unele dintre cele mai mari scene ale lumii, în Elveția, Statele Unite, Marea Britanie sau Norvegia, iar mentor i-a fost românca Irina Roșca, profesor la Academia de Dans din Roma și balerină la Teatrul Arena din Verona.

Dr. Merritt Moore: „Oamenii sunt încă sceptici în privința roboților, dar cred că atunci când mă văd pe mine dansând cu un robot își dau seama că dacă eu fac asta pe o piesă de a lui Michael Jackson, roboții nu sunt atât de periculoși. Dacă descifrezi modul în care un robot dansează, găsești o soluție pentru interacțiunea dintre oameni și roboți”.

Roboți pictori

Nu este, însă, prima dată când roboții sunt folosiți într-un act artistic. Un pictor și robotician din Statele Unite învață acum roboții să reproducă lucrări celebre.

Pinder Van Arman, artist: „Pentru mine creativitatea bazată pe inteligența artificială nu implică un singur algoritm, ci despre a crea o legătură între cât mai multe sisteme algoritmice. Rezultatele sunt incredibil de creative”.

În plus, companii mari de tehnologie lansează în fiecare an roboți cu aptitudini sportive. Atlas, de exemplu, reactionează la muzică și își adaptează mișcările la spațiul în care se află, iar Leonardo poate merge pe skateboard.

Spiderman, înlocuit de un robot

Inginerii de la Disney au creat inclusiv un robot care îl poate înlocui pe celebrul Spiderman la filmări.

Este vorba despre un robot cascador care poate face chiar și piruete în aer, la 20 de metri înălțime. Acesta este al zecelea prototip de genul acesta pe care îl dezvoltă compania. Nu este, însă, autonom. Este coordonat de o echipă de ingineri care visează probabil să înlocuiască și alți super eroi de la Hollywood.

În acest weekend sunt așteptați la București peste 500 de roboți din toate colțurile lumii. Unii dintre ei sunt luptători de sumo. Evenimentul va avea loc la Universitatea Politehnică.

