Regizorul Millo Simulov și actorul Denis Hanganu, la iLikeIT. Cum s-a filmat serialul ”Clanul” cu camere de ultimă generație

Invitați în studioul iLikeIT au fost regizorul Millo Simulov și actorul Denis Hanganu, care au dat detalii despre felul în care au fost filmate unele scene, cu ajutorul tehnologiei.

Camera prezentată în studio este un DJI Ronin 4D 6K, care are un sistem de procesare a imaginilor care permite o înregistrare video de până la 8K/75fps și 4K/120fps.

Are un sistem de stabilizare pe 4 axe, cu o cameră Gimbal integrată.

Marian Andrei: ”Ce mă fascinează pe mine, că m-am uitat la tot sezonul pe Voyo, în avans, și de fiecare dată am avut anumite scene pe care le-am tot repetat, pentru că mă întrebam cum le-ați făcut. Și voi ați adus aici o cameră, care nu este foarte scumpă, nu e neapărat standard în cinema, dar aveți cadre, de exemplu, dacă trecem acum pe pe TV, uite și o să dau play este scena asta care pur și simplu pe mine m-a lăsat gură cască. Da, îi vedem pe Luminița, pe Denis, îi ia, îi bagă în mașină și camera trece prin mașină și apoi urmărește. Deci cum ați făcut toate lucrurile astea?”

Millo Simulov, regizor: ”Simplu. Cum am făcut? Am dat camera din mână în mână. Acum, camera asta reprezintă câteva departamente. E ușor de manevrat, pentru că e mai mică, genul ăsta de filmări se fac de obicei cu steady-cam, cu om, cu camere mari. Ea încorporează mai multe sisteme pe ea. (...) Deci ideea este că această cameră e destul de compactă pentru ce știe să facă și așa se realizează cadrele astea. Dar, să nu uitați câteva aspecte, în toate scenele pe care le vedeți, cred că unul din punctele importante este actoria, că tot e Denis aici, și ei la rândul lor trebuie să își modifice stilul de joc și felul în care joacă, pentru că ele sunt ele sunt secvențe lungi, secvențe în on shot, uneori.”

Serialul Clanul poate fi urmărit integral pe Voyo.

