Rămas bun de la aplicația TikTok, în SUA. Revoluția „Goodbye to my chinese spy”

În acest scop, au lansat un trend cu mesaje de adio care a strâns zeci de milioane de vizualizări.

În plus, și-au găsit deja o altă platformă, tot din China, unde vor continua să posteze.

Marian Andrei, corespondent PROTV: „Este amuzant tot ce se întâmplă pe TikTok în această perioadă, mai ales în State, pentru că este acest trend, „Goodbye to my chinese spy- la revedere spionului meu chinez”, aluzie că TikTok este o companie deținută de statul chinez, cu origini în China, și fiecare utilizator ar fi spionat acolo. Evident, o glumă care a prins foarte bine și a adunat zeci de milioane de vizualizări, zeci de milioane de like-uri și care a continuă zilele acestea. Dar utilizatorii de TikTok și-au găsit deja refugiul, și amuzant că tot într-o aplicație care vine din China, și nu doar că vine din China, această aplicație are foarte puține butoane în ea care sunt în limba engleză, nici măcar numele nu este în caractere latine. Tot în chineză scrie acolo.”

