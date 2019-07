Probleme cu Facebook, Instagram și WhatsApp în Europa. Anunțul făcut pe Twitter

UPDATE - Facebook a anunţat că lucrează să rezolve problemele de funcţionare întâmpinate de utilizatori la trimiterea de fişiere media pe platformele sale de socializare.

"Suntem conștienți de faptul că unele persoane au probleme la încărcarea și trimiterea de imagini, video-uri sau alte tipuri de fișiere pe aplicațiile noastre. Ne cerem scuze pentru problemele create și lucrăm pentru a le rezolva cât mai repede posibil. #facebookdown", este mesajul postat de Facebook pe contul de Twitter.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown