Poveștile din București ajung pe rețelele sociale cu Ana Țepuș: câți urmăritori are după 14 luni

Un creator de conținut compară trecutul cu prezentul și le arată tinerilor Capitala din vremuri apuse.

Ana Țepuș, creatoare de conținut: „Fac această activitate de 14 luni, primele patru luni nu prea le-aș pune pentru că, ca în orice business, primele trei-patru luni sunt investiție în ce va urma, filmez cu videograf de un an, deci pot să spun că cifrele au început să apară de un an de zile. Cumulat, pe cele două platforme sunt peste 250.000 de urmăritori, cu un engagement rate mediu de 7%, un număr de vizualizări medii de circa 175.000 per reel, dar sunt și reeluri care au depășit un milion”.

