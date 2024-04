Amenințată cu interzicerea în SUA, TikTok atacă în ”social media” cu o nouă aplicație: ”Notes”

Potrivit BBC, unii utilizatori au primit notificări prin care au fost anunțați că fotografiile pe care le postează vor fi partajate într-o nouă aplicație "TikTok Notes", dacă nu optează pentru asta.

Este cel mai recent exemplu de firme de social media care își imită reciproc produsele. Inclusiv Instagram a lansat Reels, un instrument video asemănător cu TikTok, în 2020.

"Fenomenul de copiere este galopant pe toate platformele de social media", a declarat pentru BBC Mike Proulx, director de cercetare la firma de analiză Forrester.

Atunci când sunt bine realizate, funcțiile de copiere "dau roade", a adăugat el, dând exemplul momentului în care Instagram a copiat Snapchat cu funcția sa "Stories".

Cu toate acestea, el a subliniat că o mișcare similară a Twitter s-a soldat cu un eșec, astfel că nu există nicio garanție de succes.

Accentul pus de Instagram pe "Reels" i-a frustrat în trecut pe unii utilizatori.

Kim Kardashian și Kylie Jenner s-au numărat printre cei care au împărtășit o petiție prin care au reclamat modificările aduse platformei care păreau să promoveze Reels în detrimentul altor caracteristici ale aplicației în 2022.

Instagram a revenit asupra modificărilor după reacția publicului de respingere.

TikTok spune că nu a finalizat designul aplicației Notes și nici nu a confirmat o dată de lansare.

Însă notificările primite de unii utilizatori sugerează că aplicația le va permite utilizatorilor să încarce sau să partajeze postări de fotografii - care sunt în prezent o caracteristică a aplicației TikTok - și permite oamenilor să posteze o serie de imagini cu sunete și filtre.

Capturile de ecran ale notificării arată un comutator pe notificări care le permite utilizatorilor TikTok să renunțe la partajarea postărilor lor foto în aplicație.

Just got this message on TikTok. Haven't heard of this but I'm interested for sure. Is it going to be an alternative to Instagram? #tiktok #tiktoknotes pic.twitter.com/9MWgRjRxnm