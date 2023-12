O nouă fraudă periculoasă circulă pe internet. Adevărul din spatele câștigurilor rapide în schimbul unor recenzii

În spate funcționează o schemă de milioane de dolari în care pică victime și utilizatorii cărora li se promit bani, dar și companiile din HORECA.

Apoi sunt trimise niște link-uri cu Pensiuni/Hoteluri cărora să le lași review-uri. Dacă trimiți dovada recenziilor lăsate ți se promit bani.

Marian Andrei:„În cazul meu, plata s-a făcut. Am primit 20 de lei. Am vorbit cu Hotelurile cărora trebuia să le ofer recenzii nu au plătit niciodată pentru acest serviciu, ci au picat la mijloc, iar imaginea lor este acum afectată. Aveau deja recenzii bune dinainte. Unele au primit și 150 într-o singură oră. Am discutat cu cei de la Hotel Viena din Satu Mare – spun că nu au plătit pentru acest serviciu. În puțin peste o oră au primit zeci de recenzii.”

Și-atunci care-i faza dacă chiar primești bani? După încheierea primului task, primești cei 20 de lei, apoi ești invitat într-un grup de Telegram și de-aici începe schema piramidală. Dacă vrei să deblochezi venituri suplimentare trebuie să scoți tu bani din buzunar.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 14-12-2023 08:48