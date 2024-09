Apple a anunţat că iOS 18 va fi disponibil. Pe ce dispozitive va putea fi instalat

La exact o săptămână după prezentarea noilor iPhone-uri, utilizatorii vor putea deja instala cea mai nouă versiune de iOS, a anunţat Apple luni, după ce a prezentat seria iPhone 16.

iOS 18 aduce o serie întreagă de noutăţi, multe dintre acestea concentrate pe partea de personalizare a interfeţei grafice.

Din acest punct de vedere, se va remarca posibilitatea mutării libere a aplicaţiilor pe ecranul principal şi modul întunecat pe care îl pot folosi pictogramele acestora.

Tot pe partea de personalizare, va exista un control mult mai mare asupra Control Center, care va oferi mai multe opţiuni, cu mai multe funcţii ce pot fi adăugate şi mai multe modalităţi de modificare a butoanelor de aici.

Aplicaţiile Apple vor fi şi ele actualizate cu această ocazie. Printre aplicaţiile care vor primi cele mai notabile schimbări se numără aplicaţia Photos, care va oferi o nouă interfaţă cu noi modalităţi de organizare şi căutare a fotografiilor.

Va exista şi o nouă aplicaţie, Passwords, care va găzdui toate parolele utilizatorilor, cu funcţii de organizare şi căutare.

iOS 18 va putea fi instalat pe:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (de la a doua generaţie)

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 10-09-2024 10:25