Modalități digitale prin care ne putem verifica rapid alunițele. Primul dispozitiv de acest tip asistat de AI în România

Soarele este tot mai puternic. Vestea bună este că acum există modalități digitale prin care ne putem verifica rapid alunițele.

Una dintre modalități este dermatoscopul digital wireless de mână, asistat de inteligența artificială.

Emily Russu, medic dermatolog: „Se face o dermatoscopie, analizând orice aluniță. Am făcut o poză, care este de fapt o dermatoscopie digitală, care va fi salvatăîn acest dispozitiv, dar și într-un cloud în care este conectată, într-un laptop, în clinică, unde în timp real o poate analiza și evalua un medic specialist care este specializat în dermatoscopie. Acum, pe loc, noi vm fi ajutați de asistentul de inteligență artificială, pentru a analiza această aluniță. Se face în timp real și ne dă nouă un scor de risc. (...) Are o zonă galbenă, o zonă gri și o zonă roșie. Zona roșie are automat indicație de a fi scoasă. Zona galbenă este fără niciun risc. În zona gri, cel mai bine este să luăm părerea medicului și el decide ce este de făcut.”

Emily Russu, medic dermatolog: „Este primul dispozitiv de acest tip asistat de inteligența artificială în România, este o prenmieră națională. El este o continuitate a dermatoscopiei și a prevenției cancerului de piele. Aceasta nu prezintă niciun risc.”

Mai multe detalii, în materialul video.

