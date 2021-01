Modalitatea inedită prin care WhatsApp încearcă să oprească migrarea utilizatorilor

De când a comunicat noua politică de utilizare şi a început exodul utilizatorilor, WhatsApp a încercat prin mai multe mijloace să-i convingă să nu plece, conform News.ro.

A început cu mesaje în reţelele sociale ale companiei şi a continuat cu postări personale ale mai multor executivi Facebook, care au încercat să arate câtă intimitate oferă WhatsApp.

Exodul a continuat, iar următoarea mutare a WhatsApp a fost promovarea aceloraşi mesaje în ziare, acţiune care se întâmplă deja în India. Compania americană a cumpărat reclame de dimensiunea unei întregi pagini, prin care încearcă să comunice aceleaşi mesaje ca şi pe reţelele sociale.

India este cea mai mare piaţă pentru WhatsApp şi una dintre cele vizate direct de noile clauze privind gestionarea datelor. În India, WhatsApp are un serviciu de shopping, iar datele personale generate de cumpărături şi plăţi sunt printre cele care vor ajunge la Facebook pentru a fi folosite pentru targetarea reclamelor.

În urmă cu câteva zile, WhatsApp a anunţat că va amâna aplicarea noilor politici de intimitate. Acestea vor intra în vigoare din 15 mai, în loc de 8 februarie, compania americană sperând că apele se vor linişti până atunci.

Între timp, un număr de utilizatori de ordinul cel puţin al zecilor de milioane se pare că au decis să folosească alt serviciu de comunicare în locul WhatsApp, marii beneficiari fiind Telegram şi Signal.

Telegram a numărat şi peste 25 de milioane de utilizatori noi pe zi, de când WhatsApp a anunţat noile clauze, iar Signal abia duminică a rezolvat o problemă de funcţionare generată de afluxul mare de utilizatori noi.

WhatsApp forces a new “privacy policy” on India, its biggest market.

Indians start leaving the platform.

WhatsApp runs full-page ads on privacy.

Why would a “FREE” service spend so much money to retain users?

India needs stronger regulation to protect data.

What’s the govt doing? pic.twitter.com/G2DkKRxsT3