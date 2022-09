Ce au pățit mai mulți utilizatori de iPhone după update-ul la iOS 16. Reacția Apple

O serie de funcții noi au ajuns la utilizatorii Apple care au instalat cea mai recentă actualizare iOS 16 pe dispozitivele lor, dar nu toți se bucură de impactul de schimbare, potrivit news.com.au.

Un ecran de blocare personalizabil, actualizări iMessage și măsuri de securitate mai stricte se numără printre unele dintre noile funcții introduse în cea mai recentă actualizare a Apple, lansată pe 13 septembrie.

Utilizatorii pot acum să adauge widget-uri pe ecranul lor de blocare, să editeze mesajele deja trimise, să traducă textul din fotografii și să-și urmărească obiectivele de fitness fără a avea un Apple Watch, printre o serie de alte funcții nemaivăzute până acum.

Acest upragde vine la doar câteva zile după ce gigantul tehnologic și-a anunțat noua linie de produse, inclusiv noile modele iPhone 14, Apple Watch și AirPods Pro.

Și în timp ce unii adoră designul proaspăt și inteligența smartphone-urilor lor, alți utilizatori din întreaga lume au observat că noua actualizare a venit cu un cost pentru durata de viață a bateriei.

„iOS 16 este o actualizare grozavă, dar distruge brutal durata de viață a bateriei iPhone-ului meu”, a scris pe Twitter un fan Apple.

În timp ce descărcarea bruscă a bateriei vine ca o frustrare, asistența Apple spune că nu sunt toate vești proaste cu utilizatorii de iPhone încurajați să aibă răbdare.

„Este posibil să observați că în primele 72 de ore după o actualizare, durata de viață a bateriei este redusă pe măsură ce dispozitivul dumneavoastră termină activitățile și procesele de fundal. După asta ar trebui să vezi că bateria se echilibrează.”, a declarat un purtător de cuvânt al asistenței Apple pentru news.com.au.

De fapt, se pare că încărcarea redusă este destul de normală după o actualizare a software-ului, totuși nu a fost la fel de vizibilă în trecut din cauza extinderii reduse a noilor programe instalate.

Apple a confirmat acest lucru în martie, după ce un utilizator a experimentat o problemă similară cu actualizarea iOS 15.4.

Pentru acei utilizatori Apple încă sceptici cu privire la actualizarea dispozitivelor lor, un fan al tehnologiei a confirmat că performanța bateriei lor a revenit la normal după instalarea actualizării.

„Primele două până la trei zile după actualizarea iOS 16, durata de viață a bateriei a fost proastă. Apoi s-a rezolvat și acum e bine”, a asigurat utilizatorul iPhone într-o postare pe Twitter.

Posesorii de iPhone au întâmpinat și alte probleme. Camera nu funcționează corespunzător.

