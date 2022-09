Tot ce trebuie să știți despre noile produse Apple. Care sunt principalele detalii la iPhone 14

Avem patru telefoane noi: iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 și iPhone 14 Plus.

Să le luăm pe rând. Și începem cu cele mai ieftin: iPhone 14. Cu siguranță se va vinde și cel mai bine... Tot 6,1 inch, tot două camere pe spate, dar cu senzori noi. Aceeași baterie, ecran un pic mai luminos și vine îmbrăcat în culori noi. Și vine cu același procesor de anul trecut.

Este, practic, PRO-ul de anul trecut, minus camera telephoto și ecranul de 120 HZ. Prețul este neschimbat, 799 dolari fără taxe.

În plus, avem iPhone 14 Plus, 6,7 inch, ca Max-ul de pe PRO. Super baterie la 899 de dolari.

iPhone 14 Pro? Poate cel mai mare salt de la o generație la alta. Plus diferență mare de la 14 simplu: cameră de 48 de megapixeli, față de 12 pe generațiile anterioare. Procesor nou, mai puternic A16... 40% mai rapid decât echivalentul de la Qualcomm... Always on Display... Baterie pentru 24 de ore de muncă, chiar și mai mult pe varianta Max.

Dar, revenind la cameră... Fotografiile demonstrative arată superb... Pe filmări la fel, cu stabilizare pentru ghilimele actiune... Pentru prima dată, iPhone 14 PRO chiar își merită numele. Are cameră mai bună, procesor mai puternic decât pe varianta de bază.

Cât costă cele mai bune variante de iPhone 14

999 de dolari fără taxe costă un iPhone 14 Pro și 1099 pentru Pro Max...

Avem și un ceas nou, Apple Watch Ultra - dedicat sportivilor de performanță. Construit să fie rezistent și cu baterie mai bună chiar și pentru cele mai lungi competiții. Costă 899 de dolari, fără taxe. Aproape 5000 de lei când va ajunge la noi.

Seria 8 vine cu același design cu anul trecut dar cu senzori îmbunătățiți... Avem și unul pentru temperatură acum plus capabilitatea să analizeze mai bine somnul.

Căști? Airpods Pro. Sunet mai bun. Face și mai bine anularea zgomotului de fond. Carcasa vine cu un difuzor și loc pentru lanyard... Design-ul similar... Tot 250 de dolari.

