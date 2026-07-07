Este o decizie care stârnește nemulțumiri și ridică multe semne de întrebare. De ce se întâmplă asta, aflăm acum, la „iLikeIT”.

Vorbim de jocuri pe care le regăseam în carcasă, care din 2028 nu vor mai putea fi găsite pe piață. Am discutat despre acest subiect cu Florin Cașotă - jurnalist, technolust.ro.

E o schimbare destul de importantă, iar site-ul tehnolust a scris că e „sfârșitul unei ere”. Am dat casetele pe CD-uri, iar acum ajungem și în acest pas.

Florin Cașotă - jurnalist, technolust.ro: Acest lucru probabil că se întâmplă din motive de business, e mai ușor să vinzi jocuri digitale decât jocuri fizice, jocurile fizice trebuie să le scrii, să le produci, apoi să le distribui și așa mai departe, jocurile digitale le poți descărca direct de pe internet prin intermediul magazinului official Playstation.

Asta se întâmplă cu toți producătorii de console, nu doar cu PS, se întâmplă și cu Microsoft, Xbox și Nintendo Switch. Pentru ei este mai ușor, dar pentru noi cumpărătorii dispare un astfel de joc din magazine.

Florin Cașotă - jurnalist, technolust.ro: Marea problemă e că se elimină alegerea, practic nu mai poți să alegi dacă poți să-l cumperi fizic sau digital. Nu mai poți să faci un cadou, să-l cumperi și cumva să fie al tău. Nu poți să-l mai împrumuți cuiva sau să îl revinzi ulterior după ce ai terminat să te joci. Jocul digital este asociat cu contul tău și apoi este aproape imposibil de vândut mai departe.

Odată ce tu ai un joc în format digital, practic el funcționează atât timp cât acel magazin digital este și el funcțional. Sony a anunțat și închiderea unor magazine digitale mai vechi, de Playstation 3.

Florin Cașotă - jurnalist, technolust.ro: Aceste magazine nu stau pentru totdeauna deschise și, cum a anunțat și Sony, a închis magazinul de Playstation 3, e o consolă foarte veche și probabil foarte puțini oameni, dacă spre deloc, probabil se mai joacă acele jocuri. Cine ne garantează că nu se va întâmpla asta și cu PS5 care este consola actuală a Sony.

Am putea să vedem jocurile mai ieftine cu această trecere?

Florin Cașotă - jurnalist, technolust.ro: Nu neapărat, există reduceri și în magazinele fizice, și la jocurile digitale, ba din contra, s-ar putea să găsești jocuri un pic mai scumpe pentru că jocurile vechi care nu rămân pe rafturi, retailerul vrea să scape de ele și atunci face reduceri mai agresive și le poate vinde, pe când un magazin digital nu ocupă spațiu fizic deci poate să-l țină oricât, la ce preț vrea.

Materialul complet, în videoul de mai sus.