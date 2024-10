Jocul săptămânii - Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Primul joc în care chiar Zelda este personajul principal

Legend of Zelda - Echoes of Wisdom este cel mai nou din minunata serie. Serie care a împlinit anul acesta 38 de ani - doar că acesta este primul joc în care chiar Zelda este personajul principal, nu Link.

Echoes of Wisdom este ultimul episod din aventurile Zeldei. Doar că, acum, ea este personajul principal. După hiturile Breath of the Wild și Tears of the Kingdom, așteptările sunt uriașe pentru acest joc.

Are cu totul alt stil. Și ce grafică. Operă de artă. Nu ai nevoie de RayTracing și cine știe ce jocuri de lumină ca să te ajute să spui o poveste captivantă. Ci suficiente resurse și timp alocat cu cap pentru ca rezultatul final să arate absolut superb.

Atenția la detalii se vede atât în lumea construită în jurul Zeldei cât și coloana sonoră.

Și de poveste? Păi, nu mai ești luptătorul trimis să salveze prințesa. Azi, tu ești prințesa.

Zelda pleacă în aventură, în sfârșit. Iar jocul este excelent gândit. Duce cu gândul la vechile jocuri cu Link, doar că într-un stil modern, cu camera poziționată sus.

Link ajunge în Still World, printr-o crevasă misterioasă - după ce este atacat de Ganon la salvarea Zeldei. Când Zelda se-ntoarce în castel este arestată de consilierii regelui pentru acele crevase care au dus la dispariția mai multor personaje.

Scapă din închisoare cu ajutorul zânei Tri. Și sună atât de ciudat când un adult vorbește despre basme de genul. Dar jocul reușește să te absoarbă, cu totul. E captivant, iar culorile relaxează, ajută și muzica și povestea excepțional scrisă.

Foarte multe publicații au acordat notă maximă acestui joc. Și merită. Din păcate este disponibil doar pentru Nintendo Switch. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: