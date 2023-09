Jocul săptămânii este ”The Crew Motorfest”, pentru pasionații de mașini. Are o grafică foarte bună

The Crew, episodul numărul 3 a fost lansat și el în această săptămâna. Seria The Crew a celor de la Ubisoft are deja o bază mare de fani, cu zeci de milioane de copii vândute, așa că Motorfest vine cu niște așteptări.

E un an bun pentru pasionații de jocuri cu mașini. De fapt, în mai puțin de o lună o să vedem două titluri importante - Forza Motorsport 8 și The Crew Motorfest.

Astăzi vorbim despre The Crew Motorfest. The Crea este o serie cu jocuri cu mașini lansată de Ubisoft acum aproape 10 ani. De altfel, jocul vine de la o companie fără prea multă experiență în această zonă - și căuta să între pe o nișă lăsată liberă de Electronic Arts și Need For Speed.

Primul The Crea a mers așa și așa - abia de la al doilea au început să atragă atenția și să dezvolte o comunitate.

The Crew 2 a avut și o lume, practic o variantă mini a Statelor Unite ale Americii - puteai să conduci de la o coastă la alta în vreo 30 de minute cu o un hypercar - unul capabil să meargă cu peste 350 de kilometri pe oră.

The Crew 3 este un pic diferit - cu acțiune care se întâmplă zîntr The Crew 3 se întâmplă pe o insulă din Hawaii, Oahu și acordă ceva mai multă atenție motorsportului și modificării mașinilor. O rețetă testată deja de Microsoft cu Forza Horizon 5, joc exclusiv pentru consolele XBOX și PC.

Deci, iată - fanii genului pot găsi ceva similar și pentru Playstation 5. Sunt multe lucruri care ne duc cu gândul la Forza Horizon. Harta - în Forza avem Mexic, festivaluri și playlist-uri.

The Crew Motorfest încearcă totuși să simplifice anumite procese complicate. Tuning-ul se poate face direct și mai intuitiv, de exemplu. Grafica este foarte bună, atenție la detalii, muzică - toate făcute cu bun-gust.

Și sunt o mulțime de activătăți care pot fi făcute în lumea Motorfest - dincolo de mașini, care pot varia de la SUV-uri pentru curse off-road, până la super-car-uri, hypercar-uri, motociclete, bă chiar și bărci ori avioane.

Legat de mașini, mă bucur să spun că sunt ușor de controlat - știu că sună ciudat să spun asta, dar ele au o greutate care fac condusul intuitiv și chiar distractiv. AI-ul care controlează adversarii este și el dificil.

Sunetul mașinilor este mult mai bine realizat decât în Forza Horizon 5 - bă chiar m-a făcut să opresc melodiile oferite de joc.

Dacă ar fi să mă plâng de ceva, ar fi harta mult prea mică - mai ales dacă ai jucat The Crew 2 - ar fi putut să fie un atuu important...

The Crew Motorfest este deja lansat și este disponibil pentru PC, XBOX și Playstation cu preț de pornire de 310 lei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 16-09-2023 11:09