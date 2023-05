Jocul săptămânii. ”Legend of Zelda - Tears of the Kingdom” ar putea fi deja cel mai bun din 2023

Pentru un singur joc mi-am cumpărat Nintendo Switch acum ceva ani, Legend of Zelda: Breath of the Wild. După 5 ani, încă este jocul meu preferat. Are o poveste fantastică, o lume mare cu care te poți juca cum vrei.

Vă dați seama cum m-am simțit când am aflat că-n 2023 vom avea o continuare: Tears of the Kingdom.

Legend of Zelda - Tears of the Kingdom. Șanse foarte mari să fie jocul anului - deja multe publicații de renume i-au acordat aproape 100 de puncte pe site-ul Metacritic - cel care adună recenzii din întreaga lume.

Așadar, pentru mulți este continuarea mult așteptată a celebrului Breath of The Wild.

Lumea Zelda este fascinantă, chiar și pe o consolă care a fost lansată acum 6 ani - Iar asta se vede și-n Tears of the Kingdom - jocul are aceeași grafică - fără îmbunătățiri de performanță - ca-n Breath of the Wild. Sunt schimbate anumite mecanici iar lumea e gândită 3D - adică e suficientă acțiune și-n aer, nu doar pe Pământul din Hyrule.

Cronologic, acțiunea din Tears of the Kingdom se întâmplă la câțiva ani după Breath Of The Wild - când Zelda și Link găsesc sub castelul Hyrule un nou personaj negativ - castelul ajunge-n cer - de altfel, multe acțiuni se întâmple pe insule care plutesc în aer.

Link are o mână nouă care-i aduce o mulțime de super-puteri.

Aceasta, de fapt este foarte importantă pentru noile mecanici din joc - Personal, trucul meu preferat este Ultra Hand - cu care poți lua diverse obiecte și atașa de altele, ca să construiești orice ți-ai putea imagina. Sunt ore-n treci de distracție și sute de invenții care pot fi făcute pentru îndeplinirea misiunilor din joc.

Sunt o mulțime de locuri de explorat - și asta-i frumos în The Legend of Zelda - poți face orice, oriunde, oricând - poți interacționa cu mediul mai ales cu Ultra Hand și noile puteri ale lui Link.

Sunt multe de povestit despre joc și merită fiecare dolar din cei 70 - chiar dacă uneori sunt momente când consola Swith abia poate să redea la 20 de cadre pe secunde unele secvențe.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 20-05-2023 10:45