Jocul săptămânii este noul Call of Duty, ”Modern Warfare 3”. Costă aproape 400 de lei

E deja tradiție ca-n perioada asta să primim un nou Call of Duty. Modern Warfare 3 este surpriza de anul acesta.

Call of Duty este unul dintre cele mai profitabile nume din industria de entertainment.

Adică, pus în aceeași oală cu filme, muzică și ce mai înseamnă distracție, Call of Duty face bani ca Marvel.

Până acum, Call of Duty a adus Activision 31 de miliarde de dolari.

Modern Warfare 3 este o continuare a lui Modern Warfare 2, de altfel, ar fi trebuit să fie doar conținut suplimentar contra-cost.

Dar e mai profitabil să fie joc de sine stătător. Ca orice Call of Duty, sunt două moduri de joc disponibile: Campaign Mode și Multiplayer.

Să le luăm pe rând.

Campaign Mode - sau Story Mode, sau modul cu poveste, tradus în română este și partea cea mai criticată a jocului. Adică mulți jucători cu experiență spun că este cea mai slabă din istoria Call of Duty. Prea scurt, prea grăbit, prea ca-n alți ani. Sunt câteva părți interesante, cu misiuni care te lasă să alegi ordinea și tactica de atac, dar ține puțin.

Unde strălucește Modern Warfare 3 este în modul Multiplayer.

De altfel, de asta a vândut bine în primele zile (dar nu a fost un succes la fel de mare precum Modern Warfare 2, care rămâne cel mai popular joc din istoria seriei Call of Duty).

Modul Multiplayer aduce hărți și tipuri noi de joc, dar cea mai mare problemă rămâne tot în curtea Activision - căci Modern Warfare 2 a fost atât de bun, că e aproape imposibil de bătut.

Și nu cred că niște arme noi sau hărți pot aduce ceva radical diferit. Adică, eu am avut senzația că mă joc titlul de anul trecut dar cu niște actualizări peste.

Și mai costă și aproape 400 de lei. E un joc fun, mai ales pentru multiplayer, dar aș aștepta o campanie de reduceri.

Dată publicare: 25-11-2023 10:35