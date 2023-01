Informații ”scăpate” pe internet despre noul Samsung S23, care se va lansa: procesor Qualcomm 8 și senzor foto de 200 mp

Una dintre cele mai așteptate lansări este cea de la Samsung, pentru modelul S23, care va avea trei variante: S23, S23 Plus și S23 Ultra.

O imagine care a ”scăpat” pe internet pare să anunțe că lansarea va avea loc pe 1 februarie și este posibil ca noile modele să se vândă la pachet cu căștile Galaxy Buds 2 Pro.

Utilizatorul ”Ice Universe” postează pe rețelele de socializare informații care de cele mai multe ori se adeveresc, iar una dintre acestea este că noul S23 va fi primul de la Samsung care va renunța la procesorul Exynos, dezvoltat chiar de sud-coreeni. De această dată, este posibil ca la S23 să avem un procesor dedicat, care va avea la bază Qualcomm 8, generația 2.

Un alt zvon este că Samsung S23 va avea un senzor foto de 200 de megapixeli. Ce înseamnă asta? Faptul că, practic, noi ne vom putea alege orice informație pe care o dorim dintr-o fotografie, fără să mai avem nevoie de o lentilă care să mărească imaginea 2x, 3x și așa mai departe.

Don't lose heart, Samsung fans. You can wait for S24 Ultra if you want an excellent telephoto camera. Samsung's cost control strategy can't upgrade all cameras on the same flagship phone at the same time. since S23u has 200MP, Then the telephoto sensor can only remain unchanged. pic.twitter.com/PO03QOkVSM