iLikeIT. Tehnologia din România care a devenit o formă de tratament pentru copiii cu ADHD

Terapia bazată pe neuroştiinţă a devenit o formă de tratament pentru copiii diagnosticaţi cu ADHD sau autism, dar şi o formă de antrenament pentru cele mai puternice minţi ale planetei.

Oamenii îşi exersează puterea de decizie, intuiţia sau memoria. Totul cu ajutorul tehnologiei.

„În România, am adoptat un concept împreună cu o echipă internațională. Suntem singurul centru din Europa care are această tehnologie. Este o inovație în sensul că am combinat și adaptat mai multe tehnologii pentru a obține o eficiență maximă în amplificarea rețelele neuronale și optimizarea acestora. Informația era acolo, noi am colectat-o, procesat-o și am utilizat-o în variate forme, am inovat permanent până când, acum, putem să spunem că avem un concept foarte, foarte puternic care un contact direct cu creierul, astfel încât să identificăm disfuncțiile neuronale”, a explicat Costin Dămășaru, specialist în neuroștiință.

Mai multe detalii în video.