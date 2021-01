ILikeIT: Start Agro, prototipul de seră inteligentă care funcționează cu energii regenerabile

Un start-up vine în sprijinul agricultorilor, Start Agro. Este un prototip de seră, care este testată în prezent și folosește energii regenerabile pentru a sigura un mediu controlat de cultivare a plantelor.

Sera inteligentă a fost prezentată marți, la ILikeIT.

Sebastian Mîndroiu, unul din fondatorii Start Agro: „Este un proiect la intersecția dintre agricultură și tehnologie, noi am construit o seră care folosește energie regenerabilă, energie solară și geotermală în acest moment, pe viitor putem folosi și energie eoliană și avem la interior o serie de senzori și automatizări care ne permit să măsurăm acest mediu și să acționăm în consecință, am creat un mediu controlat. Senzorii măsoară umiditate în sol, umiditate în aer, temperaturile exterioare, nivelurile climatice și de iluminat și să pornim partea de ventilare, partea de răcire folosind energia geotermală, iluminatul în funcție de nevoile plantelor și de ce lumină avem nevoie de la exterior.”

Iulia Ionescu: Este o invenție care îi ajută pe cei cu afaceri în domeniu să reducă costurile, nu?

Sebastian Mîndroiu: „Exact. Ce am reușit noi să facem în acest moment cu acest sistem de energie geotermală în seră este să reducem foarte mult costurile de încălzire și răcire. Practic, am construit un modul de test, pe perioada verii am obținut temperaturi cu 10-12 grade decât cele exterioare folosind doar răcire prin pământ, iar acum pe perioada iernii suntem cu aproximativ 10 grade peste temperatura exterioară doar folosind acest sistem de ventilare care este foarte ieftin față de o încălzire convențională cu lemn sau cu gaz, care ne ridică costurile pe perioada iernii.”