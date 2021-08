ILikeIT. Cele mai tari boxe portabile ale momentului. Au și funcția de karaoke ori de încărcare pentru telefon

Boxele portabile sunt tot mai căutate și vin cu funcții inedite, fără să facă rabat la calitatea sunetului. Adică rețeta perfectă pentru o petrecere spontană, oriunde am fi.

Marian Andrei: „Sunt boxe wireless, care se conectează prin bluetooth și oferă suficientă putere pentru o petrecere, oriunde ne-am afla. Am adunat aici cele mai căutate boxe bluetooth de pe piața din România, precum JBL Charge 5, JBL Party on the GO, LG PL7, Bang and Olufsen Beosound Explore ori Sony XB13. Una dintre ele, precum „Party on the Go” are și microfon, așa că se poate face și karaoke. Are și un mixer, poți sa setezi și bass-ul și înaltele, volum pentru microfon, dar și pentru chitară și alte instrumente care le poți conecta la această boxă. În acest caz, autonomia este de 3-4 ore la o petrecere, dar poți să o conectezi foarte ușor de la priză. JBL Charge este mai mică, iar la aproximativ 700 de lei, are mufă în spate care îți permite să încarci și telefonul”.