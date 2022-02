ILikeIT. Jocul săptămânii este Grid Legends. Cât costă și de unde provin efectele speciale

Jocul săptămânii este Grid Legends. Este al cincilea joc dintr-o serie cu multă istorie. În același timp este și primul titlu cu mașini de anul acesta. Și peste doar o săptămână vom vedea și Gran Turismo 7.

Revenind la Legends: are grafică uimitoare, sunet senzațional dar și o poveste complicată care te va ține lipit de monitor. Hai să-i dăm play!

Grid Legends este opera celor de la Codemasters, studio cumpărat recent de Electronic Arts. Tot Codemasters are și seria Dirt și jocurile oficiale ale Formula 1. Din acest joc s-au inspirat și pentru partea de poveste, care face Grid Legends mai puțin plictisitor decât alte jocuri cu mașini.

Modul special de joc se numește Driven to Glory, inspirat din F1: Drive to Survive. Cursele sunt despărțite de scene cu actori, filmate ca un documentar. Pentru asta au fost folosite tehnologii avansate de filmare ca în The Mandalorian, dar și actori cunoscuți. Povești în jocuri cu mașini am mai întâlnit, mai ales în seria Need for Speed. Totuși... abordarea din Grid Legends este diferită.

Grafica este impresionantă, mai ales pe consolele noi și PC-uri puternice. Lumina, orașele, circuitele și mașinile arată fantastic, mai ales la 60 de cadre pe secundă. Ba chiar suportă 120 Hz pentru ecranele cu tehnologie mai nouă. Sunetul este la fel de lăudabil, din experiența mea, puține jocuri au reușit să capteze atât de bine sunetul unui motor cu tot cu evacuare. Chiar sunt curios cum o să ne surprindă și Gran Turismo 7 aici.

Cum se conduc mașinile din Grid Legends? Nu e un simulator, deși Codemaster știe să facă unul. Dirt Rally 2.0 este un exemplu fantastic. Legends este însă un joc arcade, iertător dacă nu ai experiență reală la volan. Doar că în Forza Horizon 5 autoturismele se simt mai bine, parcă au greutate, pe când în Grid, nu prea. După un timp te vei obișnui. Mai ales că nu vei sta mult în aceeași mașină. Am o problemă cu mișcările agresive de cameră, gândite inițial ca să dea senzație de viteză. În realitate, cred că efectul este obositor.

Legends are aproape 120 de mașini și 130 de circuite, unele aduse din realitate: Indianapolis , Suzuka sau Circuitul Mount Panoramă. De asemenea te vei întrece și în orașe ca San Francisco, Pariş și Londra.

Numărul mașinilor este rezonabil, vei găsi peste 100 la lansare din mai multe categorii: mașini de touring, camioane, camionete, clone de formula 1, mașini de drift și chiar vehicule electrice. Din fericire, pe cele electrice nu trebuie să le încarci în timpul curselor.

Pe lângă povestea principală care durează vreo 10 ore există și Career Mode. Aici vei găsi sute de evenimente pe care le poți juca singur sau online, cu prietenii. Și cea mai bună parte e că poți face asta între toate generațiile de console și PC.

Grid Legends costă 300 de ron și este disponibil pe Xbox, PlayStation și PC. Doar că... Peste câteva zile se lansează Gran Turismo 7. Abia asta este cea mai mare problemă a lui Grid Legends.